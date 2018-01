Juhtkiri: riigimehelik suhe Eesti Vabariiki

Tänases lehes tuleb välja, et riigilt sadu tuhandeid eurosid saava aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid Valga osakonna ühistranspordi sõidukeid käiakse teisel pool piiri lõunanaabrite juures tankimas. Tõsi, ettevõtte vaatenurgast lähtudes hoitakse kulusid märgatavalt kokku. Kohaliku allüksuse juht põhjendabki tegu sellega, et äriüksuse keskus asub piirilinna ääres. Seetõttu käiakse Valkas kütust hankimas. Ent tegemist on ebaausa eelisega teiste turul tegutsevate tegijate suhtes.

Asjal on halb maik man veel selle pärast, et kütuseaktsiisist ja käibemaksust saadavad tulud lähevad siinkohal hoopis Läti riigile. Mainitud ühistranspordiäri on seotud keskerakondlase Arvo Sarapuuga. Küsigem, miks ei ole ta siiani teinud lõppu sellele silmakirjalikule tegutsemisele. Seda enam, et tema enda kodupartei on jätkanud valitsuses üldist maksutõusu.

Lisame siia veel selle, et praeguse võimuliidu kavandavast tasuta bussiliiklusest võidaks Arvo Sarapuuga seotud ettevõte samuti. Olgugi et kõik on veel lahtine, on siiski selge, et vedaja ei laseks sellist võimalust käest, kus riik tagaks sissetulekut.

Kogu see inetu lugu riivab arvatavasti nii mõnegi kodaniku õiglustunnet. Nagu ütles meie rahva moraalseks kompassiks peetud president Lennart Meri ühes oma uusaastasoovis: «Inimesed igatsevad õiglust. Eestlane on äärmiselt tundlik ahnuse ja pettuse suhtes. Aga õiglus hakkab maksma siis ja sedavõrd, kui ja kuivõrd iga eestlane tahab olla riigimees. Mitte päevapoliitik, vaid just riigimees. Igal perel võivad olla ja peavadki olema erinevad huvid, mis isekeskis lahku lähevad. Aga see, mis meid ühendab, peab käima erinevustest võimsalt üle.»

Tuletame siinkohal meelde Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnu möödunud kevadel Postimehele antud usutluses: «Ma olen mitu korda öelnud, et Keskerakond ei pea olema see erakond, kes on korruptsioonijuhtumites pidevalt sees. /---/ Minu soov on seda erakonda muuta.»

Järjekordne mahhinatsioon riigi rahaga, kuhu on kaasatud keskerakondlane, on taas see koht, kus avalikkus ootab valitsusjuhilt seisukohta. Seda enam, et siin tuleb mängu ka perekondlik konflikt. On ju Arvo Sarapuu naine Kersti riigikogu keskfraktsiooni juht.