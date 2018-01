Vootele Päi: viimase aasta jooksul on toimunud meie poliitilise kultuuri märkamatu, ent järjepidev väärastumine

Sotside valija hääletas võrdsema ja hoolivama ühiskonna poolt. Nüüd toetab nende hääl valitsust, mille justiitsminister naeruvääristab kodanikuaktiviste ja pisendab naistevastast vägivalda. SDE enda juht võitleb saiakestega koolipuhvetis ning vooderdab lätlaste taskuid aktsiisirahaga, samal ajal kui töötav pensionär maksustatakse ja haigekassal pole raha invaliididele abivahendite ostmiseks.

Meie haiglate ja tervishoiuasutuste IT-süsteemid on haavatavad, sest filosoofist terviseminister peab küberturvalisusesse investeerimist otstarbetult kulukaks, aga küberkurjategijatele riigikassast lunaraha maksmine on mõistlik.

Reformierakond, mille liige autor neid mõtteid kirja pannes veel on, pole kaugeltki ideaalne; aga vähemalt ei murendanud erakonna puudused riigivõimu usaldusväärsust. Jah – ringkaitsesse tõmbusid kriisis ka nemad, aga päeva lõpuks võeti julgus vastutada ning tagandada ministreid. Ilma umbusaldushääletuseta. Praegust valitsust iseloomustab Keskerakondliku bandementaliteedi ilmne kandumine koalitsioonipartneritele.

Lootus, et aeg ja valitsusvastutus muudavad Keskerakonda, on asendunud tõsiasjaga, et Keskerakond hoopis muudab poliitilist kultuuri ning järgmine peatükk, mis all-linnast Kõlvarti ja Kaljulaidi näol Toompeale kiikab, on veelgi masendavam.

Kas mandaadiga tehakse õiget asja

Väärastunud mentaliteet on hallitusena roninud Toompeale ning nagu irvitab Kõlvart üleolevalt õlgu kehitades küsimustele korruptsiooni kohta Tondiraba jäähallis või plartsatab Raimond Kaljulaid ETV otse-eetris, et otsused propagandakanalilt sisu osta on neljaks aastaks tehtud; kehitavad süüdimatu muigega õlgu ka ministrid, kes veel paari aasta taguses Eestis oleksid kindlalt pingile saadetud.

Isegi kui vaatame riiki kitsalt teenusepakkujana, siis oleme ka klientidena kõvasti lüpsta saanud. 2008. aasta juunis purustas nafta barrelihind rekordi, makstes peaaegu 158 dollarit ning meil oli kütuse liitrihinnaks 18,55 krooni ehk 1,19 eurot. Täna on naftabarreli hind 63,51 dollarit ning bensiiniliiter tanklas 1,35 eurot. Nii maksame aktsiisiralli tõttu rohkem kütuse ja alkoholi eest, aga kaudselt ka toiduainete ja muude teenuste eest. Põhimõtteliselt võiks ju parema riigivalitsemise teenuse eest rohkem maksta, aga kus on see parem teenus?

Hiljuti arutleti selle üle, kas Eestis oleks ruumi uuele erakonnale. Praeguse seisuga mitte ainult poleks ruumi, vaid on kisendav vajadus.

IRLi ning SDE riigikogulased ja lihtliikmed peaksid mõtlema sellele, mille eest te seisate ning kas teie mandaadiga tehakse õiget asja. Kui see nii ei ole, siis tasub oma erakonna juhtidelt nõuda muutust, sest lõppeks on need just IRLi ja SDE liikmed, kes peagi tänavatel ja kohtumistel ebamugavatele küsimustele vastama peavad.

SDE ridades veel õrnalt kumab südametunnistust Hannes Hanso isikus, seega pole olukord lootusetu. Pidagem meeles, et koalitsioonipartneritena on IRL ja SDE kaasosalised kõiges, mida ametis olev valitsus teeb – olgu selleks poliitilise kultuuri kaaperdamine, asjatundmatud eksperimendid maksupoliitikaga või maksumaksja raha eest varastatud valimised.