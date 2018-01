Postimees 1936. aastal: tänavune hülgeküttimine nurjumas

Hülgeküttimisega talveti tegutsevad meil mõnedki sajad rannakalurid. Nii toidavad ruhnolased endid just peamiselt hülgeküttimisest, samuti ka hulk Saaremaa mehi ning Soomelahe saarte elanikele on hülgepüük hädavajalikuks talviseks sissetuleku allikaks. Soome saartel, nagu Suursaarel, Suur-Tütarsaarel ja Lavansaarel, on seni igal talvel hülgeküttimisega saadud peamist sissetulekut, mille järele saarlased vastavalt oma väljaminekud on jaotanud.