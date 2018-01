Kapitalismi pooldaja Hannes Astok: tervitame Eesti Morganeid

Halenaljakas on kuulata ka Eesti pensionifondide esindajate juttu. Selle asemel et innustuda teenimisvõimalusest, räägitakse midagi riiklike garantiide vajalikkusest. Esimest korda oli mul lootus, et mu pensionifondi tulud on suuremad kui nende endi kehtestatud teenustasud tulu mitteteenimise eest. Aga ei, pigem mitte teenida ja oodata riiklikku garantiid.

Ametnikud on näiteks otsustanud, et raha pole vaja lugeda Rail Balticu raudtee puhul, kus riik on rakendanud kogu oma sunnijõu, et raudtee üle viljapõldude ja soode rajada. Ettevõtja oleks ehk mitu korda mõõtnud, kas poleks uut raudteed mõttekam vana kõrvale teha, aga kuna riigi raha kulutamise eest keegi isiklikult ei vastuta ning raha tuleb anonüümselt Euroopa Liidust, siis pole liiga palju vaja mõtlemisele ja arvutamisele aega kulutada.

Kas olete mõelnud, mis vahe on kahe Raivo sillainvesteeringul ja riigi rajataval Rail Balticul? Vahe on selles, et kui Raivod sillaprojektiga kõrbevad – näiteks läheb sild 500 miljoni asemel 700 miljonit eurot maksma või ei tooda piisavalt tulu –, siis vastutavad nad selle eest pankade ja teiste laenuandjate ees oma isikliku varaga. Selle varaga, mille nad saaks rahumeeli jätta oma lastele ja lastelastele ilma riske võtmata ja kalanägudega ametnikega vaidlemata. Kui Rail Baltic peaks tõesti kunagi tulema, siis võin võtta lahjemat sorti mürki, et see läheb vähemalt 20 protsenti kavandatust kallimaks. Aga keegi ei vastuta selle eest, on vaid objektiivsed asjaolud, mis selle tingisid. Meenutagem: kui parvlaevahange venis, kogu ülevõtmine läks kallimaks ja tekitas kohtavat jama – kas me teame kedagi, kes vastutas? No kasvõi ametikohaga? No kasvõi sai noomituse? Lugesin ajalehest, et Urve Palo on endiselt minister...