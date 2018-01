Kaul Nurm: Euroopa Liidu ühisturg versus Euroopa Ühendriigid

Brexit tõestab ühisturu väärtust

Brexiti referendum tõestas, et majanduse globaliseerumisel on olnud negatiivne tagajärg ka kõige jõukamates riikides. Selles protsessis on kaotajaid, kellega võitjad pole jaganud tulu. Olemasoleva tulu ümberjagamise mehhanism pole olnud seega piisav. Ühendkuningriigi vastus sellele on isolatsionism, EL vastab ühisturu reformidega.

Endiselt on ebaselge, milline saab olema Ühendkuningriigi uus suhe ELiga. Brittide endi soov on eritingimustel täieõigusliku ligipääsu säilitamine ühisturule koos kokkuleppeliste kohustustega, nagu see on hetkel Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmena Šveitsil. Ametnike kõnepruugis kutsutakse seda ka «Šveitsi Brexitiks».

Sarnane alternatiiv on jääda Euroopa Majanduspiirkonda, mis eeldab kõikide ELi normide ülevõtmist koos maksekohustustega, kuid kaasarääkimisõiguseta, nagu Island, Liechtenstein ja Norra. Šveitsiga kokkuleppest eristub see kõige rohkem inimeste vaba liikumise kohustuse poolest. Britid ise on aga «pehmet Brexitit» välistamas soovi tõttu mitte kuuluda Euroopa Inimõiguste Kohtu jurisdiktsiooni.

ELi turgudele eelisligipääsu iseloomustab veel tolliliidu kontseptsioon, kuhu kuuluvad lisaks 28 ELi liikmesriigile ka Andorra, Monaco, San Marino ja Türgi. See tähendaks «pool-kõva» või «pool-rasket» Brexitit, ehk üksnes ühiseid imporditariife kolmandatele riikidele ja tolliliidu sees tariifideta kaubandust. Võrdlusena liigitatakse näiteks uus EL-Kanada vabakaubandusleping juba «kõva» Brexiti kategooriasse, mis on oluliselt vähemsoodus, kui tolliliidu kaubandusrežiim.

Kõige mustema stsenaariumi korral, kui kokkulepet ei sünnigi, rakenduvad ELi ja Ühendkuningriigi vahel WTO lepingu reeglid koos kõrgete tollitariifidega. Ehk kõik need kohustused, millest britid üritavad nüüd vabaneda, võetaks mitmekordselt tagasi tollitariifidena.

ELi ühisturu loomise mõte on olnud, et see peab andma ühisturu liikmetele olulise konkurentsieelise. Brexit mõõdab hetkel just selle väärtust.

Euroopa Ühendriikidest

Käimasolevatel Saksa valitsuskoalitsiooni moodustamise kõnelustel toimus konservatiivide ja sotside vahel laupkokkupõrge Euroopa Liidu tulevikupildis.

Saksa konservatiivid on seisukohal, et ühisturu loomisele tuleb öelda jätkuvalt «jah», suuremale majanduspoliitilisele integratsioonile aga «ei». Viimane tõestus sellest oli näiteks ELi-USA vabakaubanduslepingu ehk TTIPi sõlmimise katse.

Saksa parlamendispiiker Wolfgang Schäuble arusaama nurgakivina on iga liikmesriigi kohustused riigi enda omad, mis ei kuulu liikmesriikide vahel ümberjagamisele, sealhulgas rahatrüki ehk ühisraha devalveerimise kaudu. Sama põhimõtteline takistus püsib ka üle-euroopaliste hoiustegarantiide sisseseadmise osas. Lisaks on öeldud ei eurotsooni ühistele võlakirjadele.

Kõik ELi liikmesriigid peaksid kuuluma euroalasse, et välistada oma majandusele rahakursi manipulatsioonidega eeliste loomine. Ühisraha tagamise meetmeid tuleb tugevdada üksnes ulatuses, mis on hädavajalikud euro stabiilsuse tagamiseks. Euroopa Stabiilsuse Mehhanism tuleb reorganiseerida püsivaks Euroopa Valuutafondiks võttes IMFilt üle euroalaga seotud ülesanded, mis peaks kontrollima ka liikmesriikide fiskaalpoliitikat.

Junckeri visiooni kohane Euroopa Liidu rahandusministri institutsiooni loomine rikuks Schäuble hinnangul aga ühenduse ja liikmesriikide senist tasakaalu, kuulutades ühenduse otsused ülimuslikuks. Seda välistatakse. Tugevdada tuleb ühist pangandusliitu.

Saksa sotsiaaldemokraadid soovivad seevastu suuremat poliitilist tsentraliseerimist – Euroopa Ühendriike. Erakonna liider Martin Schulz on seisukohal, et föderatsioon tuleb luua uue põhiseadusliku leppe alusel hiljemalt aastaks 2025. Kes sellega ei ühine, arvatakse EList automaatselt välja. Luua tuleks ka ELi rahandusminister, ühtlustada maksud ja lõpetada palgadumping. Sisse tuleb seada ELi miinimumpalk.

Selle taustal on vähemasti sama kaalukas, kuid jätkuvalt väherealistlik plaan mitmekiiruselise Euroopa loomine ja eurogrupi reformikava koos rahandusministri, eelarve ja eraldi parlamendiga, mille Emmanuel Macron hõikas välja Sorbonne’i ülikoolis.

Mis näib ühendavat kõiki osapooli, on Brexitiga tekkinud arusaam, et globaliseerumisel ja ühisturu loomisel on negatiivsed tagajärjed, mis eeldab suuremaid tulusiirdeid «kaotajatele» riikidele ja elanikkonnagruppidele. Arutatud on näiteks eurotsoonis tööpuuduse kindlustusfondi loomist üheprotsendilise osakaaluga SKTst kombinatsioonis tänaste struktuurifondide vahendite mõtestatuma ümbersuunamisega.

Saksa valitsuskoalitsiooni moodustamise 28-leheküljelisest alusdokumendist on teada, et Euroopa Ühendriike ei tule, tuleb aga valuutafond koos euro tugevdamise meetmetega. Kuid tuleb ka suurem globaliseerimisest teenitud tulu ümberjagamine.