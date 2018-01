Juku-Kalle Raid: ohhoo, president ja Maasikas?

Seadustest teate midagi, kodanikud ametnikud, kellele me igakuiselt ja prääksumata kenasti palka maksame? Tundub, et mitte. Kohe ütlen. «Kõik liikmesriigid, nende seas Eesti, peavad Euroopa Liidu eelarvesse rohkem panustama,» ütles president Kersti Kaljulaid Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile. Ja välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas äsas takka: «Eesti on nõus maksma!» Tegelikult hammustas Maasikas selle lausega iseennast (vaata pilti).

FOTO: Internet

Vot nüüd on nii presidendil kui ka asekantsleril ots käest ära, mis riigis nad õigupoolest töötavad. Just töötavad. Mitte ei valitse seda maad, kus me elame. Nad töötavad. Nad on trollijuhid, kes miskipärast tahavad sõita kohta, kuhu meil liini ei lähe. Juhtmeidki pole pandud. Trollijuht ei saa seetõttu keerata kõrvaltänavale, kui tema sisemongoolia helisema hakkab ja sünnib seelaadne iseäralik uitmõte.

Meie riigi eelarvet (aga makse Euroopa Liidule tuleb eelarvest, mitte Maasika või Kaljulaidi taskust) koostab PARLAMENT. Mitte president. Mitte Maasikas. Hällõu! Kas parlament on poole sõnagagi seda eelarveteemat puudutanud? Ei ole. Seetõttu: kustkohast võtab Maasikas magusa õiguse õitseda Euroopas teemal, mida «me oleme nõus tegema»? Lisamata elementaarset lauset, et see on tema arvamus, näiteks: «Mina kui lugupeetud Maasikas arvan niimoodi.»

Maasikal on absoluutselt null alust seletada, mida «Eesti on nõus tegema» enne, kui rahva valitud parlamendis pole asja arutatud ja seal otsustatud, kas me oleme nõus või jaa või ei.

Küsimus on põhimõtteline. Eesti on parlamentaarne riik, mitte Maasikaväli, kus Svaneetia loomavabadustel pole piire. Tõsi, Maasikast pean senitehtu põhjal väga lugu, paljud, kes europoliitikast sotti saavad ühinevad minuga. See maasikas pole meil üldse mingi roheline mammu! – Aga!

Aga sedapuhku veeres Maasu koos presidendiga pisut liiga hoogsalt ja julgelt.

Pimedate talveõhtute tuimadel tundidel enne praksuvasse kaminasse sajaste loopimist võiks ka tippametnik uuesti põhiseaduse korraks kätte võtta ja sellega endale vastu pead laksata, kui lugemine ei aita.