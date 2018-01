Jälgides Tšehhi presidendivalimisi, tahaks vägisi kasutada mõnda tsitaati Švejkist, kuid see oleks liiga stereotüüpne. Enamasti taanduvad need ühemõõtmelistele lausetele, nt «Terve tšehhi rahvas on simulantide bande». Aga tegelikkus on risti vastupidine – pole siin midagi ühemõõtmelist ega -mõttelist.