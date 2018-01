Samas on huvitav, et teema tõuseb fookusesse siis, kui positiivsed arengud hakkavad juba vaikselt kätte jõudma. Nii teame, et viimase kolme aasta jooksul on Eesti elanikkond suure tõenäosusega kasvanud. Teame ka seda, et sündimus samal ajal tõusnud ei ole ja praegune rahvaarvu kasv on ühelt poolt seotud keskmise eluea tõusuga, teisalt on pöörde toonud aga eelkõige rändesaldo positiivseks muutumine.