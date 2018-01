Jürgen Ligi vastus Urmas Viilmale: kirik väärib paremaid tekste

Ma olin tegelikult viimane, kes meie fraktsioonist umbusaldusavaldusega nõustus, sest ma naudin sõna ja põlgan ta saba sikutamisi. Jäin fraktsiooni esimehena esimest korda korraks üksi. Ma kartsin, et jutt viiakse Reinsalu sõnakasutusele ja siis teiste omadele ja temal sellele, et ta kahetses sõna. Aga ta kahetses seda võimupositsioonil olija upsakusega tingimusel «kui keegi haiget sai», jättes nimme vabandamata asja enda pärast. Et meeldida jõmmidele ja võita tagasi nende hääli.

Minu vastasseisust fraktsiooniga saime kiiresti üle üksmeelega, et Reinsalu ei sobi mitte sõna, vaid sisu pärast, paljude juhtude pärast, kus ta tõe ja õiguse looja rollis on poliitiline mängur.

Ma vabandasin seepeale avalikult ja omavahel ja me leppisime ära. Reinsalu pole ära leppinud ei naisteühenduste ega naiste varjupaigapakkujatega, vaid ründab kriitikuid teiste, nüüd kiriku kätega. Maire Aunaste kohta öeldu oli loomulikult must huumor väga konkreetses koomilises kontekstis, mille vabandus on meie väga head omavahelised suhted, kinnitan. Vaenu pole meil olnud ka Kadriga, kuigi sellest on praegu muidugi võimatu rääkida.