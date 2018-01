Aimar Ventsel: tuhandeaastase vene tsivilisatsiooni müüt

Trubetskoi teooriatest lähtus teine vene mõtleja Lev Gumiljov, poetessi Anna Ahmatova ja vene poeedi ning tsaariaegse ohvitseri Nikolai Gumiljovi poeg, kel tuli osa oma elust mööda saata Gulagi laagrites. Kõige muu kõrval arendas ta edasi eurasianistliku tsivilisatsiooni ideed. Isegi pealiskaudsel lugemisel on näha, et Gumiljovi on mõjutanud prantsuse filosoof Montesquieu: nimelt on tema käsituses seotud rahva vitaalsus, tsivilisatsioon ja geograafia.

Gumiljovi idee järgi kattub enamik Tsaari-Venemaast Euraasia tsivilisatsiooni piiridega. Slaavi ja turgi rahvad võitlevad seal oma olemasolu eest, vastandudes ennekõike Euroopa tsivilisatsioonile. Muidugi kuulub selle ideoloogia juurde ka ettekujutus vene rahva erilisest rollist maailma ajaloos.

Mustad augud ajaloos

Üks paremaid Gumiljovi vene analüütikuid, Moskva antropoloog Viktor Šnirleman kirjutab, et Lev Gumiljov ehitas oma ajalookäsituse üles nn mustadele aukudele ajaloos, perioodidele, millest on väga vähe teada.3 See andis autorile fantaseerimiseks vabad käed. Gumiljovi eurasianismi versioon osutus väga populaarseks vene intellektuaalide seas. Kõik oleks võinud sinnapaika jääda, kui Stalin ei oleks omal ajal hakanud kultiveerima ideed vene rahva erilisest rollist universumi ajaloos.4 Edasine on juba ajalugu.

Mis on minu kirjatüki mõte?

Tuleb aru saada, et müüt tuhandeaastasest vene tsivilisatsioonist on tegelikult Nõukogude hariduspoliitika produkt. Seda korrutati nii tihti ja mitmele põlvkonnale, et lõpuks hakkas suur osa venelasi ja Venemaal elavaid rahvaid seda ka ise uskuma.5

Mina puutun selle müüdiga Venemaal pidevalt kokku. Sellesse ei usu mitte ainult venelased, vaid ka tatarlased, jakuudid, burjaadid või dagestanlased.

Müüt ise ei tee Venemaad eriliseks ja Venemaa ei ole omaette tsivilisatsioon. Venemaa ambitsioonid lähtuvad aga tema tuhandeaastase ajaloo müüdist ning selliseid nüansse teadvustades saab ka kainemalt suhtuda Venemaa tegemistesse ning retoorikasse.

1 Sergei Lavrov, Russia’s Foreign Policy in a Historical Perspective. – Russia in Global Affairs 30. III 2016.

2 Alexander Etkind, Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience. Polity, Cambridge, Malden 2011.

3 Виктор Шнирельман, Хазарский миф. Идеология политического радикализма в России и ее истоки. Gesharim. Moskva 2012; Viktor Shnirelman, Sergei Panarin. Lev Gumilev: His Pretensions as Founder of Ethnology and his Eurasian Theories. – Inner Asia 2001, nr 3 (1), lk1–18.

4 Loren S. Graham, Science in Russia and Soviet Union. Cambridge University Press, Cambridge 1993; Charles Clover, Must tuul, valge lumi. Uue vene natsionalismi tõus. Tänapäev, 2017.