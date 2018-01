Juhtkiri: saagu tunnel!

Viimastel aastatel on tunneliidee peamiseks mootoriks olnud Peter Vesterbacka, kes on lubanud tunneliehitusega pihta hakata juba sel aastal. Vesterbacka on arvestanud projekti maksumuseks 15 miljardit eurot, millest suurem osa peaks tulema Hiina investoritelt, väiksem Põhjamaade pensionifondidest. Vesterbacka tunneliprojekti peamine optimismiallikas on võrdlus Tallinkiga, kes vedas näiteks ülemöödunud aastal üle Soome lahe rohkem kui 9,5 miljonit inimest ning firma käive küündis peaaegu miljardi euroni. Nende arvude valguses näiks rahapaigutus Vesterbacka tunnelisse ju igati mõistlik.

Loomulikult on neidki, kes peavad Vesterbacka tunneliplaani liiga optimistlikuks. Sel on praegusel kujul ridamisi nõrku kohti ja võimalik, et see ei olegi määratud praegusel kujul realiseeruma, kuid unistusel püsiühendusest ja tulevasest Talsinki kaksiklinnast on siiski jumet. Unistused teostuvad vaid juhul, kui mõtted lähevad üle tegudeks. Taanit ja Rootsit ühendav Øresundi sild on küll seitse ja pool korda lühem kui võimalik Eesti-Soome tunnel, kuid ka sellele eelnes ligemale sajandijagu unistamist ning üksjagu algatusi. Ühel hetkel aga, kui aeg oli küps, need ideed realiseerusid. Ja kui aeg on ükskord küps, saab teoks ka Tallinna ja Helsingi püsiühenduse idee.