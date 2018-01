Henrik Roonemaa: Tallinna-Helsingi tunnel – täiesti hull idee, aga mitte võimatu

Neljapäeval esitles Peter Vesterbacka Tallinnas oma megaprojekti, hullu ideed ehitada Tallinna ja Helsingi vahele merealune tunnel.

Vesterbacka seisis Ülemiste linnakus saalitäie inimeste ees ja rääkis ja rääkis ja rääkis. Tuleb mitte üks, vaid kaks tunnelit, kus hakkavad sõitma ülikiired rongid, mis viivad inimesed Vantaa lennujaamast Tallinna lennujaama paarikümne minutiga.

Ja see pole veel kõik. Mere alt välja kaevatavast pinnasest tekib Soome lahte juurde kaks kunstsaart: üks väiksem Tallinna lähedale ja teine, ruutkilomeetrine saar 15 kilomeetri kaugusele Helsingist, kuhu ehitatakse täiesti uus linn 50 000 inimesele koos meelelahutus- ja elupaikadega. Saari on vaja ka selleks, et kasutada neid tunnelite ehitamise ajal vahejaamadena, kust saab hakata mandrilt puuritavatele tunnelitele vastu puurima. Kui niimoodi kuues suunas korraga kaevata, saab tunneli valmis ehitada paari aastaga. Avalik avamine on jõululaupäeval 2024.

70 protsenti rahast tuleb tõenäoliselt Hiina investoritelt, ülejäänud kas valitsustelt või teistelt erainvestoritelt ning tasuvusplaanid tehakse aastakümnete, kui mitte -sadade peale ette. Tunnel on isemajandav äriüksus ning maksumaksjate ülalpidamisele ei jääks.

Hull idee, ikka täiesti hull, aga tõepoolest, tundub, et mitte võimatu. Vesterbacka hindab tunnelite maksumuseks 15 miljardit eurot ning usub, et sellega kaasnev kinnisvaraarendus tooks veel kümme korda raha juurde, nii et maa peale ehitataks tunneliga seoses 150 miljardi eest kinnisvaraprojekte.

Kas ta on hull? Võib-olla, aga iga tema lausega tundus saalis vähemaks jäävat inimesi, kes tunnelit võimatuks peavad. 15 miljardit on suur raha, aga suurtele investoritele pole see midagi ületamatut. Näiteks paar aastat tagasi panid jaapanlased poole sellisest summast Soome mobiilimängude tegijasse Supercell. Sama suure summa kulutas Microsoft hinge vaakunud Nokiale ja kirjutas nüüd selle täielikult maha.

Kui küsisin pärast Vesterbacka üritust saalis viibinud Raivo Varelt, mida ta kogu sellest asjast arvab, ütles ta, et küsimus pole rahas ega tehnoloogias, vaid selles, kas valitsused ja ühiskonnad suudavad sellisel viisil tehtava projekti üldse omaks võtta. Kas 21. sajandil on võimalik Euroopas arendada niisugust megaprojekti idufirma ehitamise põhimõttel: kaasame investeeringu, hakkame pihta, tegeleme probleemidega jooksvalt ja oleme valmis selleks, et võib-olla peame ehitamise käigus seda projekti mitu korda põhjalikult ringi tegema? Siiamaani oleme ju harjunud selliseid asju tegema nii, et 30 aastat mõtleme, hindame, plaanime, arutame ja siis võib-olla teeme valmis. Ja hiljem näeme, kui põhjalikult see võibolla maailma muutis.