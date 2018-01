Jaak Jõerüüt: Jürgen Ligi kohtukeiss ehk Uudiseid kodumaiselt viharindelt

Vaatasin peeglisse. Selgus, et mul on olnud aasta lõpul ja aasta alguses kokku kakskümmend kaheksa koma neliteist kere rakkudes registreeritud põhjust vihastamiseks. Aga ma olen omale keelu peale pannud.

Ühtki vihakõnet reguleerivat normatiivakti ei olnud selleks vaja, advokaate ma ei tülitanud, kohtu poole nõu küsima ei pöördunud, oma kurja lögorröad hoidsin niipalju tagasi, et seda isegi Facebooki laiali ei laotanud. Viha oli lihtsalt ära tüüdanud.

Nojah, kui kellelgi, olgu ta mistahes erakonnas või lihtsalt ülikonnas, pükskostüümist võrdsuse nimel rääkimata, tekib ikka kange himu oma kõhna rahakotti kohtu abil paksendada, mis seal ikka, täiuslikult vaba maa! Aga täitsa rulli läheb mõte kohe, kui juhtumisi peaks selguma, et kohtutee seisab ees ainult siis, kui parlament loobub mingist hääletusest või vastupidi. Et kohtukeiss sõltub siis järelikult millest? No mitte ei saa aru!