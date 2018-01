Teise aastasaja Eesti: kool tuleks keeleliselt lõimida

2015. aastal ületas sisseränne Eestisse väljarände esimest korda viimase 25 aasta jooksul. Sama suundumus jätkus 2016. ja tõenäoliselt ka eelmisel aastal. Muutuse püsivus kinnitab teadlaste hinnangut, et Eestis on alanud rändepööre – oleme muutumas väljaränderiigist sisseränderiigiks (1).

Samal ajal on sündimus Eestis endiselt kriitiliselt madal. Rahvastikuteadlaste hinnangul (2) oleks sündimuse praeguse taseme püsides sajandi lõpus juurde vaja 440 000 inimest, kui soovime, et elanikkond püsiks sama suur kui praegu.

Isegi kui pooled sisserännanuist oleks Eestisse tagasipöördujad, langeks etniliste eestlaste osakaal rahvastikus alla 50 protsendi. Juhul kui sündimus saavutaks taastoote taseme, oleks rahvaarvu püsimiseks ikkagi juurde vaja 200 000 inimest, et kompenseerida varasema negatiivse iibe tagajärjed.

Lühidalt, Eesti on muutumas sisserändajatele atraktiivseks ja Eesti vajab sisserännet, meeldib see meile või mitte. Võtmeküsimus on, kuidas ohjata rahvastikuprotsesse nii, et sajandi lõpuks oleks meil vähemalt sama sidus ja rahumeelne ühiskond kui praegu ja see ühiskond peaks end praeguse eesti kultuuri jätkajaks ja edasimõtestajaks.

Kindlasti mõjutab lõpptulemust sisserändajate kultuuriline ja rahvuslik taust. Praegu moodustavad neist 50 protsenti Eestisse tagasipöördujad, umbes 30 protsenti on Ukrainast ja Venemaalt, 10 protsenti Euroopa Liidu riikidest ja 10 protsenti mujalt maailmast (3).

Keeleliselt on need inimesed väga erineva taustaga. On kakskeelseid eesti keele valdajaid, kes räägivad sama heal tasemel vene, inglise või mõnd muud keelt. On mõningase eesti keele oskusega inimesi, kelle hulgast suuremal osal on eesti juured või varasem side Eestiga.

On vene emakeelega ja ilma eesti keele oskuseta inimesi, kellest suurem osa on tulnud Venemaalt või Ukrainast. On inimesi, kellel lisaks emakeelele on hea inglise keel, kuid puudub niihästi eesti kui ka vene keele oskus. Ja on inimesi, kes ei oska ei eesti, vene ega ka inglise keelt.

Kõik, kes Eestisse tulevad, peavad kuidagi suhtlema nendega, kes siin juba ees on. Mis keel see saab olema, kas eesti, vene või inglise, ei ole täiesti iseenesestmõistetav, iseäranis mõne aastakümne pärast. Kuid küsimus ei ole üksnes keeles.

Värskeimad võrdlevad uuringud näitavad, et ühiskonna etniline mitmekesisus suurendab rahutuste ja konfliktide võimalust juhul, kui keelepiirid langevad kokku kultuuripiiridega, st kui eri emakeelega rühmadel ühiskonnas on erinevad väärtushinnangud ja maailmavaatelised veendumused (4). Mitmekesisus on rikastav vaid siis, kui jagatakse samu kultuurilisi tuumväärtusi.

Seega ei ole meil muud valikut kui hoolitseda kultuurilise ja keelelise lõimimise eest. Mitte üksnes seepärast, et tagada põhiseadusega sätestatud eestluse kestlikkuse nõue, vaid eeskätt seepärast, et kõigi ühiskonnaliikmete lõimimine avaras mõttes ühtsesse kultuuriruumi on toimiva ühiskonna kindlaim tagatis. Ka teisi põhiseaduslikke õigusi on võimalik jõustada vaid siis, kui ühiskond jagab nende aluseks olevat kultuuripilti.