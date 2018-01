Andrei Kuzitškin: valitsuse kummaline sotsiaalpoliitika teenib eeskätt vene valija huve

Nägin hiljaaegu ETV+ kanalil saadet «Kes keda?», milles osalesid Keskerakonna ja Reformierakonna peasekretärid: Mihhail Korb ja Tõnis Kõiv.

Nad arutasid, mis olid Eesti valitsuse saavutused mullu. Usun, et kogu see teema on kõigile nii arusaadav ja selge, et arutelu pole õigupoolest tarviski: eelmise aasta näitajate järgi jõudis Eesti Euroopa Liidus esikohale üldise hinnatõusu poolest. Nii oli Eurostati andmeil novembris inflatsioon Eestis 4,5 protsenti, toiduainete hinnad kasvasid 5,7 protsenti ja jaemüügi maht kärbus 0,2 protsenti (kõigis teistes ühenduse liikmesriikides müük suurenes). Juba ainuüksi nende tulemuste eest väärib praegune valitsus selgelt hinnet «kaks».

Ent Korb kuulutas saates suure õhinaga, et Keskerakonna juhitava valitsuse peamine teene seisneb maksureformis, mis teenib kogu rahva huve.

Nagu teada, tuli Eesti valitsus pärast pikki ja valusaid heitlusi tõepoolest viimaks välja maksu-uuendustega. Eriti väärivad äramärkimist alkoholiaktsiisi tõstmine ja maksuvaba miinimumi kergitamine 500 euroni.

Kui valitsus lootis 2017. aasta eelarvet koostades, et alkoholiaktsiisi laekub aasta peale kokku 276 miljonit euro, siis 11 kuu ehk novembri lõpu seisuga oli aktsiisi kogutud 80 miljonit eurot eesmärgist vähem. Mis puudutab aga maksuvaba miinimumi tõstmist, siis see samm ei aita mitte kuidagi ei Eesti majandust ega ka projekti «Eesti Vabariik».

Saavutatud edu on ohtu sattunud

Kui Eesti taastas 1991. aastal iseseisvuse, valisid siinsed juhtivad riigitegelased Eesti majanduse ja ühiskonna reformimiseks liberalismi tee. Seeläbi saavutas Maarjamaa endiste Nõukogude Liidu liiduvabariikide seas suurima edu. Muide, just see tõsiasi ärritab nii väga Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kes ise ajab kindlameelselt «vene tsentrismi» poliitikat.

Toimima hakkab sootuks teistsugune, maanteeröövlile iseloomulik põhimõte: mida rikkam reisumees, seda suurem saak.

Venemaa juht ei suuda kannatada isegi mõtet, et mingisugune kunagine Nõukogude koloonia on majanduse poolest Venemaast kaugele ette jõudnud ja areneb jätkuvalt kiiresti edasi. Ent siin ei ole midagi teha, statistika on kangekaelne ja paindumatu: 2017. aastal oli keskmine palk Eestis 1200 eurot, Venemaal 550 eurot, ning Eestis inimeste reaaltulu suureneb, Venemaal aga kahaneb.

Iseasi on muidugi see, et Eesti majanduskasv tuleneb eelmiste valitsuste, ärimaailma ja kogu Eesti ühiskonna aastatepikkustest aktiivsetest pingutustest liberaalse arengumudeli elluviimisel, ettevõtluskeskkonna loomisel ja säästlikkuse au sees hoidmisel.

Kuid minu meelest on see arengumudel sattunud viimaste aastate jooksul hävinguohtu. Ja valitsuse otsus tõsta maksuvaba miinimum 500 euro peale on kõigest samm ühetaolisest tulumaksust loobumise ja astmelise tulumaksu kehtestamise poole. Sealjuures kinnitab valitsus ise, et niisuguste meetmetega taastatakse sotsiaalne õiglus. Mulle jääb sellest mulje, et Keskerakonna ideoloogid mõistavad sotsiaalset õiglust ülimalt lihtsustatult: võtame raha ära rikastelt ja jagame laiali vaestele. Toome siin näite: