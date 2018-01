Õpetajate Lehes sel reedel: miks eelistavad lapsevanemad eliitkoole?

Esimene artikkel viieosalisest sarjast «Aju ja õppimine», kus professor Aaro Toomela selgitab neuroteaduste uute avastuste seoseid pedagoogikaga. Ta väidab, et arstiteadusel on neuroteadustest rohkem kasu olnud kui pedagoogikal, sest pedagoogika ei uuri aju, vaid mõtlemist. Ta kirjutab ka laste tähelepanuvõime langusest, aju treenimisest jm.

Hariduslike erivajadustega laste tavaklassi kaasamise kohta on arvamust avaldanud peamiselt koolirahvas, lapsevanemate mõtteid on kuulda harva. Ometi puudutab see teema just neid väga lähedalt. Oma kogemusi oli nõus jagama ema, kelle neljast lapsest kaks on haridusliku erivajadusega.