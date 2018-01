Aleksander Sarapik: piiskop Platon oli Eesti riikluse kujundamise üks sammastest

Kõige paremini iseloomustab piiskop Platoni tegevust riigimehe ja ühiskonnategelasena tema läkitus “Eesti rahvale” iseseisvuse kuulutamise puhul. Selles kutsub ta rahvast õnnistades üles Eesti Valitsust toetama. Iseseisev ja vaba Eesti rahvakirik – Eesti õigeusu kiriku ideaal - seda toetas piiskop Platon tulihingeliselt. Väga iseloomulik on tema üks ütlus, peale ametisseastumist. Ta tähendas oma sõnavõtus kindlalt, et üks tema esimestest nõudmistest on: vaimulik ärgu olgu oma rahva seas mitte ainult jumalasõna kuulutaja, vaid ka kultuuritegelane. Ta ise käis läbi Eesti tähtsamate tegelastega eri valdkonnist, tal oli nende keskel palju sõpru. Ja nende suhete kaudu orienteeris ta ennast Eesti elus, aidates oma isikuga igati kaasa noore rahvusriigi arengule. Nüüd on need ajad käes. Mees, kes neid pingsa igatsusega ootas ja kogu oma jõu ja võimalused - kui piiskop ja inimene - kodumaale pühendas, leidis oma pingutuste viljana hoopis märtrikrooni. Selle krooni üks kalliskividest on Eesti iseseisvus ning selle aate hoidmine ja kandmine.