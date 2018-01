Siiri Sisask: peab olema võimalus andestada. Ka Tiit Ojasoole

Teame ju, oleme aru saanud ning endale tänapäevases maailmas selgeks teinud, millised jooned ja käitumismustrid kuritahtlikku inimest üldiselt iseloomustavad. Nendeks on: teiste olendite tahtlik piinamine, vigastamine, alandamine, väärkohtlemine ja muu selline ning teistele olenditele ebameeldivuste tekitamise nautimine. Lühidalt. Tavaliselt on need käitumismustrid juba selle omaniku ilmeisse ja kehakeelde kinnitatud, nagu mõttemaailma tulemusena. Nagu elaks sellises inimeses miski anomaalne, ümbrust närviliselt piidlev alaline ahnus. Ei ole Ojasoo puhul sellist anomaaliat tajuda.

Kes meist on prii mõnest inetusest, mida eneses kahetseda. Mina kindlasti prii ei ole ega ole ka keegi teine. Selline on elu. Aga õnneks on elu ka õpetav, et kui muidu adumist ei teki, siis kannatuste kaudu sõna otseses mõttes meid nagu kistakse tõejanule, kas tahame või mitte. Otsima vastuseid, mida ei leiagi mujalt, üksnes omaenese kõrgeimaist sügavusist ja omaenese elu jooksul, mida elame siiski ju iga päev, kõigi oma võimalike saabuvate üllatustega! Ja leidub igaühe elus keerulisi katsumusi. Ma ei tea kedagi, kes võiks väita vastupidist või oma elurada igati täiuslikuks pidada ning ennast ilmeksimatuks.