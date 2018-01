Tiina Laansalu: kohanimed – rohkem kui lihtsalt sõnad

Kohanimede teema puudutab igaüht. Kõik me seostame end mõne kohaga, millel on oma kindel nimi, ning peame mingeid kohanimesid eriti oluliseks või omaseks – on see siis kodulinna nimi, vanavanemate talukoha nimi või juba lapsepõlvest tuttava pargi nimi. Sageli hindame üht kohanime prestiižsemaks või ilusamaks, teist aga kehvemaks või koledamaks. Emotsionaalsel tasandil on kohanimedega seotud sellised olulised teemad, nagu identiteet, ajalugu, traditsioon, sugulus, omand, jõud ja raha. Et nimed on niisuguse erilise kvaliteediga sõnad, lummavad nad inimesi ja samas tekitavad ka palju küsimusi – kohanimed ja nendega toimuv ei jäta enamasti ükskõikseks. On ju hästi teada viimastel aastatel meediaski kajastatud vaidlused Madruse tänava või Mägipe ja Kiduspe külade nimede teemal, rääkimata tulistest debattidest äsjalõppenud haldusreformi raames ümbernimetamist vajanud asulate nimetamisel.

Meenutuseks: kui üks Tartu tänav nimetati Madruse tänavaks, tõstsid sealsed elanikud protesti, tuues muu hulgas argumendiks, et nimi ei ole sama prestiižne kui naabertänavate nimed (Kapteni, Lootsi, Pootsmani ja Tüürimehe). See omakorda tekitas tugevat üleriigilist vastukaja, valdav arvamus oli, et nimi ei ole kuidagi halvustav. Nimevastased kaebasid linna suisa kohtusse, kuid kaotasid nii haldus- kui ka ringkonnakohtus ning tänavanimeks jäi Madruse.

Külanimede Mägipe ja Kiduspe puhul tegi kohalik külaselts algatuse nimede muutmiseks kujule Mägipäe ja Kiduspäe, põhjendusega, et nimelõpp -pe ei kõla hästi, kuna seostub istmikuga. Vallavalitsuse korraldatud küsitluse ja kohanimenõukoguga konsulteerimise järel jäid nimed siiski muutmata.

Soov nimesid lahti mõtestada ja tõlgendada on aga täiesti loomulik. Arvatavasti ei ole inimest, kes poleks mööda Eestimaad ringi sõites mõnd kohanimeviita silmates jäänud mõttesse selle üle, mis küll seal kirjas oleva nime taga peidus võiks olla. Üks kõige sagedam küsimus kohanimede puhul ongi „Kust on see nimi tulnud?“.

Kohanimed kõnelevad meie ajaloost, elukeskkonnast, kultuuriloost ja keele arengust. Nimed on antud just nendele kohtadele, mille nimetamiseks on olnud vajadus – need kohad on olnud olulised kas siis asustuse, liikumise, maastikul orienteerumise, töö või muu tegevuse seisukohast. Väärtuslik teabepagas on kohanimedes talletunud ka tänu asjaolule, et nimed on väga mitmekesine nähtus: nimedena võib kasutada üldkeele sõnu, teisi nimesid ja päris väljamõeldud häälikujadasid.

Nimed küll räägivad meile meie lugu, aga mõnikord teevad nad seda justkui krüpteeritult ning neis peituva info mõistmiseks vajame tõlki või krüptoloogi (antud juhul siis kohanimeuurijat). Nimeuurijat on vaja ennekõike seetõttu, et aja jooksul on paljudes kohanimedes toimunud häälikulised muutused, nii et nad on muutunud tähenduselt läbipaistmatuks või on neile antud hoopis mingi uus tähendus. Läbipaistmatud nimed on nimed, mida me (vähemasti esmapilgul) konkreetsete tähendustega seostada ei oska, näiteks Kärdla, Narva või Räpina.