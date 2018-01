Ene Pajula: mammil on hea meel, kui üks nõukaaegne komme kaob

Mammi kogemus ütleb muud. Tema on näinud, kuidas inimesed selle kesköise hümni ajal hoopis hordide kaupa ilutulestikku vaatama tormavad. Paljud neist pole isegi tähele pannud, et sel ajal hümni mängiti.

Ja üldse, see kesköise hümni mängimise komme ETV-s pole ju mingi Eesti oma originaalne tava, vaid on üle võetud N Liidu aegsest kombest. Mammiealised, kes tunduvad hümni ärajätmise üle kõige valjemini protestivat, peaksid mäletama, kuidas ETV katkestas või lõpetas uusaasta saabumiseks oma programmi ja transleeris N. Liidu hümni Kremli pildi taustal. Häbi küll, aga mammigi on omal ajal just siis sovetskoje šampanskoje klaase kokku löönud… antagu keisrile, mis keisri kohus ja need teised sõnad…