Mul on kahe ja poole aastane lapselaps, kes on just eesti keele selgeks saanud. Talle meeldib mängida sellist mängu. Tema ütleb valjusti ja selgesti mingi sõna, mis talle pähe tuleb, näiteks «melon», ja siis pean ütlema mina mingi muu sõna, mis mulle pähe tuleb, näiteks «apelsin».