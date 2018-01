Taavi Rõivas: uus hoog Eesti e-riigile

Taxify ja UBERi tulekuga tekkis taksojuhtide teeninduskvaliteedis järsk muutus paljuski just tänu vahetule tagasisidele. Pettunud kliendi pandud üks tärn toob juhile kaasa kõne ettevõttest ning vajaduse selgitada. Viite jada annab kliendile kindluse, et just seda juhti on hea tellida. Anonüümsest kliendikogemusest on ühtäkki saanud vahetu ja isiklik suhtlusvorm. Kiire ja tõhus.

Eesti võimalus: mõnes riigis jagatakse avalikke teenuseid tagasiside järgi sarnaselt hotellidega kolme-, nelja- ja viietärniteenusteks. Me võiks esialgu katsetada erasektori eeskujuga ning anda võimaluse aitäh öelda või muret kurta. Tänu e-lahendustele oleks Eestis tagasisidevõimalust luua väga lihtne.

Andmed ühiskonna teenistusse

Õigesti disainitud e-teenuseid kasutades tekib hulgaliselt andmeid, mille kasutamisest on võimalik kasu saada nii konkreetsel inimesel kui ka ühiskonnal tervikuna. Selleks peavad e-teenused olema üles ehitatud andmetepõhiselt (mitte lihtsalt kopeerima dokumente digitaalmaailma) ning umbisikuliste andmete kasutamiseks peab olema kokkulepitud reeglistik.

Juba umbes kuus aastat tagasi sai digiretsepti umbisikulise info põhjal teha järelduse, et pensioniealised patsiendid ei osta just sageli geneerilisi ravimeid. Asja lähemalt uurides selgus, et originaalravim tundub usaldusväärsem ning see paneb (eelduslikult hinnatundlikud eakad) ostma kallima hinnaga toodet. Haigekassa reageeris toona kampaaniaga, mis selgitas, et geneerilise ja originaalravimi sisu on täpselt sama, ning mõistagi oli tulemuseks suur kokkuhoid nii mõneski leibkonnas.

Seda teades on kummaline, et nüüd, aastaid hiljem, on enamik e-tervise haiguslugusid ikka veel loodud paberdokumendi e-versioonina, mis seesugust umbisikulist andmekorjet (näiteks 35–40-aastaste meeste tervisekäitumise kohta) ei võimalda.

Samuti küsib (enam kui 400 töötajaga!) riigiasutus statistikaamet igal aastal ettevõtjate käest pika ankeedi täie küsimusi, millele saaks märksa täpsemad vastused (ning mitte valimi, vaid üldkogumi baasilt) teiste riigiasutuste andmebaasidelt küsides.

Konkreetsete asutuste nimetamine pole siin mõeldud kriitikana – vastupidi, nii tervise kui ka statistika vallas on Eesti olnud pigem innovaatiline –, küll aga näitena, et ka meie parimad on vaid jäämäe tipu kompamine.

Eesti võimalus: leppida kokku viisis, kuidas riik saaks inimeste privaatsusesse sekkumata kasutada andmeid ühiskonna teenistuses. See looks eeldused kvaliteetsemale otsustamisele kogu avalikus sektoris.

Eraldi teenused e-residentidele

E-residentsuse loomine on viimaste aastate suurim e-riigi innovatsioon. Näidates maailmale, et riiklik digitaalne identiteet on võimalik, saame samas kümneid tuhandeid e-eestlasi ning teeme Eesti sõna otseses mõttes suuremaks. Olen rääkinud sadade e-residentidega, kes näevad e-residendiks olemises ka praktilist kasu. Kes on asutanud Eestisse firma ning naudib siinset maailma parimat ettevõtte tulumaksusüsteemi, kes allkirjastab Eesti äriühingu juhatuse liikmena digitaalselt dokumente jne. Oleme e-residentsusele loonud ühe Eesti parima müügimeeskonna ning teinud kahe mehe hullumeelsest ideest täisväärtusliku riikliku start-up’i. Mis olekes, kui võtaks järgmise sammuna ette nimekirja teenustest, mida spetsiaalselt e-residentide jaoks luua? Elektrooniline isikutuvastus pangakonto loomisel on küll pisut takerdunud rahvusvaheliste pangandusreeglite konservatiivsusesse, aga sellegipoolest hea katse. Mis on järgmine suur asi, mida e-residentidele pakume?