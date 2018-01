Artur Talvik: inimene, keda tuleb kuulata

Elame ajal, mil isegi suurriikide presidentidelt lendab maailma täiesti arulagedaid säutse. Nii säutsus Donald Trump hiljuti, et kliimasoojenemist ei toimu ju, sest Floridas tuli lumi maha. Iga koolilaps teab, et sellised ilmamuutused on tulnud just kliimasoojenemisest. See on aeg, kui mõistuse hääle kaja jääb varju arulagedale müristamisele. Teadlase nimetamine aasta inimeseks on omamoodi protest meie aja tendentside vastu.

Aga meie ajal on ka teadlastest saanud omamoodi mängukannid. Õigemini on mõni teadlane kasu nimel valmis tõestama seda, mida temalt tellitakse. Nii häiris ka paljusid teadlasi endid teade kolme ülikooli kokkuleppest, et just nemad hakkavad plaanitava puidurafineerimistehase uuringuid tegema ehk nendest saab tellija tõekuulutaja. Loodetavasti said ülikoolid avalikust kriitikast aru ja muutsid oma plaane. Lõhmus on oma tegevusega tõestanud, et tema ei taha olla mängukann.

Riigikogus olen korduvalt olnud olukorras, kus keeruliste teemade arutelul on vastandlike arvamuste esindajad põhjendanud oma seisukohti kardinaalselt erinevate teaduslike uurimustega. Nii mõnigi neist tundub lõputu vastasseisuna. Sellisel juhul on raske mõistlikku otsust teha.

Säästvusteadlase Lõhmuse liitumine polariseerunud metsadebatiga mõjus eriti värskendavalt. Mullu kevadel korraldas Vabaerakond riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu «Kus on metsas tasakaal?». Seal kirjeldas Lõhmus oma teadusharu järgmiselt: «See säästvusteadus (inglise keeles sustainability science), millele ma vihjan, on üsna uus teadusharu, mis püüab analüüsida looduse ja inimühiskonna seoseid, tehes seda eesmärgiga leida praktilisi võimalusi, kuidas tagada nii looduskeskkonna kui ka inimeste elukvaliteedi võimalikult hea ja turvaline hetkeseis ja tulevik. Praktilised võimalused ulatuvad rahvusvahelistest kokkulepetest üksikisikute tarbimisotsusteni.»

Mets kui sümbol

Mets on tõusnud viimasel ajal sümboli staatusesse. Ühest küljest kui elurikkuse kandja, aga teisalt kui rahvusliku teadvuse kandja. Metsale kirvemeetodil lähenemist võib võrdsustada samal meetodil meie rahvuslike alustalade kallale asumisega. Paljud Eesti kultuuriinimesed valutavad südant metsa pärast ja Valdur Mikita teostest on saanud lausa hitid.

Lõhmus annab kultuuriinimeste kujundlikkusele sügavama teadusliku mõõtme. Oma esinemistes rõhutab ta, et mets on üks eriti keerukas süsteem ja sellega vale ümberkäimine mõjutab negatiivselt globaalset bioloogilist mitmekesisust. Paradoksaalselt saaks metsamaterjaliga kasvatada rahvuslikku rikkust, aga üle piiri minnes kahaneks elurikkus. Lõhmus koos 15 000 teadlasega maailma eri paigust hoiatas hiljuti, et just selle elurikkuse ülikiire vähenemine viib maailma katastroofi poole.

Nüüd võib nii mõnigi öelda, et heaolu saavutamiseks ongi vaja suurendada rahvuslikku rikkust ja seda saab teha peamiselt loodusressursside arvel. Mis parata, küll see mets tagasi kasvab. Aga seda rikkust tahavad ju suurendada ka järgmised põlved. See tähendab, et surve loodusressurssidele saab ainult kasvada. Harvesterid saavad veelgi efektiivsemaks ja nende omanikud tahavad oma investeeringud kiiresti tagasi teenida.