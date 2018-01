Mihkel Mutt: nutitelefon õilsale metslasele

Aasta alguses, 6. jaanuaril, ilmus meedias teade, et kaks Apple’i suurinvestorit on pöördunud firma juhtkonna poole, et too tegeleks aktiivsemalt noorte sõltuvusega iPhone’idest. Firma võiks nende arvates töötada välja tarkvara, mis võimaldaks lapsevanematel jõulisemalt piirata oma laste nutikasutust.

Sel puhul oleks otstarbekas osutada paarile aspektile, millel tuleks vahet teha niihästi nutitelefoni kui ka virtuaalmaailma puhul laiemalt. Poole sajandi eest McLuhani formuleeritud «meedium on sõnum» saab küll üha enam tõeks, aga siiski pole see kogu tõde.

Californias küsitletud teismelised, kes tunnistasid oma nutisõltuvust (neid oli umbes pool), pidas silmas eelkõige seda, et nad tunnevad vastupandamatut tungi teadetele viivitamatult vastata. (Just, nad reageerivad, mitte ei otsi ise aktiivselt uut tarkust maailma kohta).

Vanasti oldi targemad?

Ajafaktor, läbematus, ongi oluline. Sest see on ka põhjus, miks me näeme kõikjal inimesi, kes oma telefoni uurivad. Selmet oodata, kuni jõutakse koju, büroosse või kuhugi, kus on aega ja rahu. Ei tähenda, et üheksakümne üheksal juhul sajast ei ole mingit tähtsust, kas sõnumile vastata kohe või mõne tunni pärast.

Võimetus oma soovi rahuldamist edasi lükata kõneleb teatavatest muutustest inimeste tahteomadustes. Niisugust suhtumist on varasematel aegadel peetud omaseks lapsele (ka nn loodusrahvastele, orjadele ja naistele, aga jätame need välja).

Seevastu vaba täiskasvanu tunnuseks loeti võimet end kontrollida ja iha rahuldamist edasi lükata. Sellest vaatevinklist on inimkonna lapsestumine kaheldamatu fakt. Niisamuti nagu see, et inimestevahelist reaalset füüsilist suhtlemist on jäänud vähemaks.

Siiski ei tulene neist automaatselt üht teist järeldust, mis eelmisega sageli ja endastmõistetavalt kaasneb. See on idee inimkonna vaimsest allakäigust.

Sõnumite vahetamise moodus ja isegi sõltuvuslikkus ei ütle midagi nende sisu kohta. Siin tahaksingi vastu vaielda kaunishingedele, kes väidavad, et sotsiaalmeedia tervenisti ja nutitelefon selle põhivahendina lamestab inimest ja et vanasti olid kõik targemad, ehedamad, sügavamad. Kardan, et see on romantika.

Varem me ju lihtsalt ei teadnud, mis inimeste peas peitub.

Aastatuhandete vältel oli kuulda maksimaalselt üksnes viie protsenti kirjaoskajate häält. See kasvas viimastel sajandil paariteist kuni paarikümne protsendini (need, kel haridust ja varandust), aga ikkagi kuuleme alles praegu esimest korda inimkonna häält peaaegu kogu selle ulatuses. Alates lehekommentaariumidest ja lõpetades sotsialameediaga toimub enneolematu avalikustamine, mis on võimalik ühelt poolt tänu tehnikasaavutustele, teiselt poolt käitumishoiakute muutumisele.

Kui pikka aega peeti tagasihoidlikkust ja vähest rääkimist vooruseks, siis praegu on vastupidi ja kõiki lausa ergutatakse, et nad ennast avaksid (FB: «Mihkel, millest mõtled?»).