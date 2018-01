Postimees 1993. aastal: Tartu vorsti tehakse ameerika lihast

Ilmar Ulp ütles, et hinnavahe pole suur, kohalikust lihast praegu odavamalt praegu veel ei saa. Kodumaise sealihaga on asi üpris hull, lihakombinaati tuuakse sigu iga päevaga aina vähem. Ilmar Ulp arvas, et ehk juba paari kuu pärast tõusevad meil kokkuostuhinnad. USA-st Alabama osariigist osteti lihapartii selleks, et sealne kraam järele proovida. Ilmar Ulbi sõnul on liha ilus ja kvaliteetne, tailiha protsent on suur.