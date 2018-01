Reet Neithal: 800 aastat katoliku misjonist Eestis

Äsja tähistati 500 aasta möödumist luterlikust reformatsioonist. Nende aastasadade jooksul on sageli kõlanud seisukoht, et keskaegne roomakatoliku jumalateenistus toimus rahvale arusaamatus ladina keeles ja alles reformatsioon tõi kirikutesse rahva emakeele. «Henriku Liivimaa kroonika» (HLK) heidab neile luterlikele müütidele teistsugust valgust.

Küsigem: mis keeles jagati rahvale usuõpetuse algeid varase misjoni esimestel aastakümnetel, see on 12. ja 13. sajandi vahetusel, ja millal sai alguse vaimuliku kirjasõna tõlkimine Läänemere-äärsete rahvaste emakeelde?

Prohvetimäng Liivimaal

De ludo magno, qui fuit in Riga («suurest mängust, mis toimus Riias» – HLK IX, 14)

1205/1206. aasta talvel toimus Riias teatrietendus, mille kohta Henriku Liivimaa kroonikas on tähendatud, et see oli «väga hästi korraldatud prohvetimäng, et paganad, usku silmaga näinud, õpiksid tundma ristiusu algeid. Selle mängu sisu seletati tõlgi kaudu väga hoolikalt niihästi vastristituile kui ka paganaile, kes juures olid» (IX, 14). Tükki mängiti tõenäoliselt ladina keeles ja tõlgiti liivi keelde.

Riia prohvetimäng on tähendusrikas mitmes mõttes. See on esimesi kirjalikult fikseeritud teateid selle kohta, et usku on Liivimaal kuulutatud rahvale tema emakeeles. Teiseks heidab see soodsat valgust varasele misjonile, mis oli oma peasuunitluselt veel rahumeelne.

Riia etenduse tõlkijaks on peetud Henrikut (E. Tarvel, Sissejuhatus. – HLK. Tallinn, 1982, lk 6). Kuid ta võis olla tegev ka selle lavastamisel, võib-olla koguni näitemängu idee autor. Prohvetimängud olid Lääne-Euroopas tollal väga levinud, neid etendati suurte pühade puhul kirikutes, linnaväljakuil ja turuplatsidel, lavastati linna- või kloostrikoolides keeleõppe eesmärgil.

Henrik, noor ja entusiastlik, tollal piiskop Alberti preestriõpilane, kes oli oletatavasti alles 1205. aasta kevadel Liivimaale saabunud, võis paganarahvastele jumalasõna kuulutamises näha oma elu suurt eesmärki. Ta oli haritud ja keeleandeline noormees, kes oskas oletatavalt saksa emakeele kõrval kõiki kohalikke – liivi, läti, eesti – keeli ning muidugi tollast haridus- ja kirikukeelt ladina keelt.

Ühes kroonikastseenis, mis kujutab eestlasi Beverini linnust piiramas (1208), näitab ta end ka mõjuka laulja ja pillimängijana, nii et eestlased teda lummatult kuulama jäävad ja oma taplemisegi pooleli jätavad (XII, 6).

Korraldajate käsutuses pidi olema haritud tõlke, kes valdasid nii ladina ja saksa kui ka liivi keelt. Vähesest liivi keele sõnavarast või käteõpitud liturgilistest formulatsioonidest siin kindlasti ei piisanud. Piiblitekst ja selle mõte tuli publikule teha arusaadavaks heas ja ladusas, sõnavararikkas rahvakeeles. Et see nii oli, selgub ka stseenist, kus relvastatud Kiideoni mehed taplevad laval vilistitest paganatega (stseen Esimesest Saamueli raamatust), mispeale liivlased põgenema pistavad, kuna kardavad, et neid tabab vilistite saatus.