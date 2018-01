Jaak Urmet: Ojasoo represseerimine on tüüpiline Eesti ühiskonna reaktsioon oma suurkujudele

Üks põhimõtteid, mille järgi üritan elada, on see, et kui toimunu täpseid asjaolusid ei tea, siis ma seisukohta ei võta. Siis mul seisukoht puudub.

Pangem tähele, ka kohtusüsteem töötab samal viisil: kohtuotsusele, näiteks süüdimõistmisele eelneb pikk protsess, mille käigus teeb kohtunik endale kõik detailid maksimaalselt selgeks. Kui tingimata on vaja seisukoht võtta (soodsaima elektripaketi küsimuses, valimisel osalemisel jne), siis võtan aega ja teen ka endale kõik detailid maksimaalselt selgeks.

Samas, on asju, mida ei saagi endale lõpuni selgeks teha, sest info on lihtsalt puudulik. Selline oli näiteks Eston Kohveri juhtum. Kas oli kaks sammu siiapoole, meie pinnal, või kaks sammu sinnapoole, Venemaa pinnal – keegi meist, peale kitsa ringi ametnike, ei tea tõde, sest meist kedagi ei olnud seal juures, ei näinud oma silmaga, kuidas kõik käis. Siis ei olegi õige seisukohta võtta, sest pole piisavalt infot.

Samasugune on ka Tiit Ojasoo juhtum. Mis seal teatrimaja ees täpselt juhtus? On vaid teada, et mees kasutas naise suhtes jõudu. Ma olen kirjanik, mu fantaasia töötab hästi ja ma võin kohe silme ette manada vähemalt kolm olukorda, kus ka mehe poolt naise suhtes jõu kasutamine oleks absoluutselt õigustatud. Järsku naine ründas noaga? Järsku naine ähvardas osava võitluskunstivõttega aadamaõuna purustada? Äkki naine oli joobes või laksu all ning käitus esimesena agressiivselt? Jne, jne.

Me ei tea seda. Ma ei tea seda. Ja loomulikult ei tea seda ka 99% Ojasoo hukkamõistjatest.

Järelikult – mul selles küsimuses seisukoht puudub. Kõik. Elan seisukohata. Ja saan väga hästi hakkama. Kõige suhtes siin maailmas ei peagi seisukohta omama.

Tüüpiline Eesti ühiskonna reaktsioon

Ojasoo ise siiski nägi toona vajadust toimunut avalikkusele selgitada, tehtut kahetseda ja asjasse segatud naiselt vabandust paluda. Ning sai sanktsiooni osaliseks. Ju siis lähtus oma südametunnistusest. Ju siis tundis, et käitus valesti. On ühiskonna ees oma karistuse n-ö kandnud.

Tegu ja sanktsioon tundusid olevat tasakaalus. Nüüd siis jälle uus avalikkuse kogupauk tema suunas. Kui kaua veel? Kas inimene peab elama nüüd elu lõpuni paariana? Jätkuvalt ja jätkuvalt taluma repressioone, samas kui üldsus ei tea endiselt juhtunu üksikasju?

Olukord on tüüpiliselt eestilik. Ojasoo represseerimine on tüüpiline Eesti ühiskonna reaktsioon oma suurkujudele ajal, mil need veel elavad.