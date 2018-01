Marianne Mikko repliik: paljude naiste õiglustunne sai riivata

Muidugi on NO99 Eesti üks ägedamaid truppe, aga oleks pidanud nii-öelda üheksa korda mõõtma, kas andekas, kuid naistevastase vägivallaga silma paistnud lavastaja Tiit Ojasoo on ikka väärikaim lahendus.

Otse öeldes olen veendumusel, et paljude naiste õiglustunnet oli riivatud. Me ei saa silmi kinni pigistada maailmas toimuva ees. Ent maailmas toimub asju. #meToo on reaalsus, mis tegelikult pole Eestis mõõtmeid võtnud. See aga ei tähenda seda, et ahistamisjuhtumid on olemata. Ahistamine oma olemuselt kuulub vägivalla alla.