Tõlkes leitud Eesti: kuidas saada orgasmi?

Sõitke bussiga number z peatusest x peatuseni y.

Teid hämmastab võib-olla vastus. Neid inimesi, kes nägid seda teksti ühel kodulehel, üllatas arvatavasti juba küsimus. Muu jutt kodulehel oli hoopis teistel teemadel – püsiekspositsioonist, näitustest, üritustest. Koduleht kuulus nimelt ühele vahvale Eesti muuseumile. Täpsustan siinkohal, et küsimus How to come? oli muuseumi ingliskeelsel kodulehel. Eestikeelsel lehel seisis sellel kohal «Kuidas tulla?».

Mis oli juhtunud?

Sõnade keemiline reaktsioon

Sõnade vahel tekkis keemiline reaktsioon. Sõnad on nagu ained, mis võivad üksteisega kokkupuutes oma kuju muuta või keemilise reaktsiooni käivitada. Lähteainetest ehk sõnadest võib nõnda sündida uus tähendus (aine), nagu punase ja kollase värvitilga segamisel tekib oranž värv.

Esmapilgul tundub fraasi «Kuidas tulla?» tõlkimine ülilihtne: piisab, kui teada nende sõnade vasteid teises keeles. Sõnad «kuidas» ja «tulema» on sedavõrd tavalised, et kuuluvad algtaseme sõnavara hulka.

Paraku tõlkimiseks üksikute sõnade tähenduste (tähendusi võib olla mitu) teadmisest siiski ei piisa. Vaja on ka osata ette näha sõnade keemilist reaktsiooni ja hoiduda plahvatusohtlikest kombinatsioonidest.

Sõnade keemia on kõikides keeltes, kuid reaktsioon võib keeleti erineda. Niisiis ei maksa kunagi eeldada, et tõlkimiseks piisab sellest, kui seame lihtsalt ritta ühekaupa keelest keelde tõlgitud sõnad. Ühes keeles võib kehtida võrrand sõna a (kõrg) + sõna b (kool) = tähendus ab (kõrgkool), teises keeles aga sõna a (high) + sõna b (school) = tähendus h (keskkool).

«Kui härrasmehel on atleedijalad, kannab ta jõusaali duši all rannajalanõusid,» soovitati inglise keelest eesti keelde tõlgitud John Bridgesi raamatus «Kuidas olla härrasmees». Athlete's foot tähendab aga inglise keeles jalaseent ja mitte atleetlikke jalgu.

Mõni lihtne sõna

Mida tuttavamad ja lihtsamad on sõnad a ja b ning mida lühem on tekst, seda kergem võib tunduda nende tõlkimine. Mida lühem on tekst, seda suurem on aga iga sõna roll ja mõju. Üks ebaõnnestunult valitud sõna kahesõnalises tekstis võib muuta kogu teksti imelikuks, raskesti mõistetavaks või naeruväärseks.

Kuidas tõlkemiini vältida?

Tõlkides ei saa kunagi eeldada, et kõikides keeltes kehtib võrrand sõna a + sõna b = tähendus ab. Seepärast tuleks tähendus ab sõnastikes või guugeldades üle kontrollida nii keeles, millest tõlgime (Athlete's foot) kui keeles, millesse tõlgime (How to come).

Selliste standardväljendite nagu «Kuidas tulla» võõrkeelseid vasteid on lihtne leida neilt saitidelt, kus räägitakse emakeelena keelt, millesse me tõlgime. Inglise keeles on kasutusel vasted How to find us ja Directions.

Väga head on sõnapaaride sõnaraamatud (collocations dictionaries, näiteks http://www.freecollocation.com/). Kui sisestada sinna sõna, siis pakub sõnaraamat välja kõige tihedamini sellega koos esinevad sõnad ja ka sagedamini esinevad konstruktsioonid.

Kui vahva muuseumi vahvad töötajad said teada, mida nad oma kodulehel inglise keeles olid küsinud, parandasid nad selle kibekähku ära. Olen aga näinud sama küsimust vähemalt ühe Eesti kaubanduskeskuse ning mitme firma kodulehel. Äkki tasuks sinna pilk heita?