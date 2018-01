Lugeja peaminister Ratasele: Te olete mulle valetanud!

Teie allkirjastatud käskkirja Ermistu-Tõhela looduskaitseala moodustamise kohta on nüüd asutud täitma, hoolimata kohalike elanike vastuseisust!

Asjast lähemalt: meil on seal praegu hoiuala, kus juba peame kõik tegevused kooskõlastama keskkonnaametiga ja oleme piiratud ettevõtmistes järve ääres, seetõttu ei taha enam täiendavaid piiranguid, mis halvaksid sealset elu veelgi rohkem. Sest kui hoiuala on nn läbisõidukeeld, siis looduskaitse on täielik sõidukeeld, riik sundvõõrandab maa looduskaitse varjus. Keskkonnaametil on siis õigus keelata ükskõik mis tegevus, keelata on ju kergem kui lubada ja vastutada, me ei ole enam omanikud omal maal, vaid nemad on siis ühtäkki omanikeks saanud!

Kõige jaburam olukorras on, mis tuli välja vestluses ametnikega, et riik olevat lubanud Brüsselis teha looduskaitsealasid, ning nüüd lihtsalt teevad tuima näo ja raske jalaga, arvestamata kohalike arvamust ja sealseid looduslikke vajadusi. Jõudsimegi looduslike vajaduste juurde, nimelt mõlemad järved soostuvad, mida ette võtta ei tea täpselt keegi. Ametnikud hakkavad asja uurima, kui saavad oma looduskaitseala ja seoses sellega raha uurimusteks, nii vähemalt nad väitsid.

Meie, kohalikud aga arvame probleemi olevat järve kallastel, enne hoiuala loomist oli metsaga kaetud ala hõredam, olid võsastunud looduslikud heinamaad, tuul käis läbi ja tegi järvel lainet, nüüd on palju kinni kasvanud.

Aga kui uurimustest tulebki välja, et järvede kaitseks on vaja taastada looduslikud heinamaad või mida iganes suuremat muutust teha, kas siis uus omanik on sellega nõus? Ei taha hästi uskuda ja ei tea ju, mis Brüssel ütleb, nemad ju raha andnud?!

Ametnikud loetlesid meile hulga ladinakeelse tõlkega taimi, mis seal on ja mis seal kõik veel võib olla, kui nad vaid saavad looduskaitseala rahaga uurimiseks võimaluse. Saime aru, et pole neilgi selget nägemust, mida nad kaitsevad ja kuidas nad seda teevad. Saavad lihtsalt teie poolt allkirjastatud käskkirjas antud ülesande täidetud ja Brüsselile ka lubadus kaetud. Tehtud! Nagu teil praegu valitsuses kombeks, teeme ära, küll pärast aega arutada, aga paljusid asju tagasi ei keera, kahju on juba sündinud!

Veel järvest: merikotkas on minu meelest häiritud kõige rohkem looduskaitsjate tegevusest, topivad neile kaameraid pessa ja luusivad nende läheduses. Tavaline elu neid ei häiri, istus tänagi üks 50 meetri kaugusel värskelt saetud kännu otsas, vaatab midagi puukoore alt noka otsa, ja mina teisel kännul, mõeldes teie otsuste ja tegude peale. Need järved on kohalikule rahvale ja külalistele elutähtsad, nad väga oluline osa kohalikust elust.