Ivar Raig: mida saab teha riik sündimuse suurendamiseks Eestis?

FOTO: Peeter Langovits / Postimees Ivar Raig

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval tuleb meil vaadata mitte ainult 100 aasta taha, vaid ka 50–100 aastat ette. Nagu kirjutab Toomas Kiho (PM 04.01), on saja-aastase Eesti riigi Eestina määratlemise esimene teema rahvastik.

Selleks kohustab meie põhiseaduse preambul, kus on fikseeritud püsiva iseloomuga ülesanded, mida Eesti riik on kohustatud igavesti täitma.

Preambuli lõpus on sõnastatud imperatiivselt: «Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade.» Põhiseaduse preambul pole põhiseaduse kaunistus, nagu nii mõnedki selle kohta on arvanud, vaid selle regulatiivne ja kogu põhiseadust integreeriv tuumik, Eesti riigi loomise ja eksisteerimise juhtmõte. Eesti riik saab kesta senikaua, kuni kestab selle põlisrahvas.

Eesti rahvaarvu ja selle struktuuri muutumine puudutab meist igaüht. Sündimus on ühekorraga nii avalik teema kui ka eraasi. Avalik seetõttu, et kui ei sünni küllalt oma lapsi, siis tekivad probleemid tööturul, pensioni- ja tervisekindlustusfondidesse raha laekumisel jne. Sündimust kui eraasja saab riik iibekeskkonna kaudu mõjutada vaid kaudselt.

Rahvastikuprobleemi alatähtsustamist kaua aega võimul olnud poliitiliste jõudude ja isikute poolt tuleks pidada aga taunitavaks hoolimatuseks eesti rahva ja riigi kaugema tuleviku suhtes.

Ühe võla likvideerimine

Rõõmustav, et praegune riigikogu ja valitsus on suutnud rahvastikukriisi sügavust rohkem teadvustada ja hakanud aktiivsemalt otsima abinõusid kriisi ületamiseks. Riigikogus mullu loodud rahvastikukriisi komisjon on seadnud oma peaülesandeks analüüsida rahvastikuprobleeme ja vabariigi aastapäevaks välja töötada uus rahvastikupoliitika. Seda tegevust on püütud isegi nimetada kingituseks vabariigile tema juubeliaastal.

Tegelikult on see pigem ühe võla likvideerimine tegemata tööde nimekirjas Eesti riigi arendamisel. Põhiseadust pole vaja ümber sõnastada. Küsimus on hoopis selles, kuidas tagada põhiseaduslike kohustuste täitmine reaalses elus. Kuidas põhiseadust ellu viia Eesti praeguses riigikorralduses ja ka tulevikus.

Professor Raul Eamets ja ettevõtja Kristjan Järvan esitasid veenva kalkulatsiooni (PM AK 13.01) selle kohta, et riik ja ettevõtjad on üle tähtsustanud tööl käimist ja alahinnanud lastega kodus veedetud aega. «Majandusliku jätkusuutlikkuse mõttes peaks meie riigi jaoks kõige olulisem olema see, et meil sünniks rohkem lapsi»…, sest laste kasvatamine on riigile suurem potentsiaalse tulu allikas kui praegu väheviljaka töö tegemine. Pakutud kalkulaator näitas isegi, et minu neli last maksavad tõenäoliselt 96 protsenti kogu minu pere panusest valitsussektori eelarvesse.

Õigus on ka Marti Aavikul (PM 13.01), et sündimust saab tõsta. Seda on tõestanud ka mitmete arenenud riikide (näiteks Iirimaa ja Prantsusmaa) kogemus, kus on õnnestunud luua riiklike abinõude süsteem, mis tagab rahvastiku lihtsa või isegi laiendatud taaste.

Tähtsaim poliitika