Ansgar Allen: mis on «progressiivne eugeenika» ja kuidas see seondub meritokraatiaga?

Sellest peale, kui Toby Young määrati Briti valitsuse uue kõrghariduse järelevalveorgani üliõpilasameti juhtkonda, on kriitikud aina kamminud läbi tema minevikku, et leida tõendeid tema sobimatuse kohta sellesse ametisse.

Solvavate säutsude ja väljavalitud tsitaatide kõrval mahub nende hulka Youngi 2015. aasta artikkel pealkirjaga «Meritokraatia juhtum» («The Fall of the Meritocracy»). Young käsitleb selles varasemaid katseid kindlustada sotsiaalset mobiilsust riigi otsustava sekkumise abil. Ta pooldab klassikalist liberaalset seisukohta, et riigi sekkumist tuleb järsult piirata, sest muidu muutub see sunniks.

Toby Young. FOTO: Wikimedia

Liberaalses ühiskonnas, kus väärtustatakse vabadust, saab sotsiaalset mobiilsust soodustada ainult sellega, et indiviididele kindlustatakse võime omal algatusel ülespoole liikuda. Young pakub lahenduse: vähese IQga vanematele tuleb anda vahendid järglaste intelligentsi suurendamiseks.

Youngi seisukoht

Sõna «meritokraatia» mõtles Youngi isa teatavasti välja düstoopilise mõistena, aga Young ise kasutab seda nüüd hoopis positiivses tähenduses. Selle idee kohaselt on õiglane ühiskond selline, milles tunnustatakse võimeid ja pingutusi, mitte aga patronaaži ehk sotsiaalsete sidemete mõju.

Young kinnitab, et sotsiaalne mobiilsus on teataval määral vajalik, et ebavõrdne ühiskond oleks vastuvõetav ka neile, kes kõige enam kannatavad. Kui sotsiaalsed kihid peaksid olema liiga jäigad, võivad alamad kihid palju tõenäolisemalt mässama hakata.

Young väidab siiski, et meritokraatia on iseendale ohuks ja seda tuleb kaitsta. Selle koha peal käibki ta välja äärmiselt provokatiivse väite, et meritokraatlik valik tähendab klassipiiride ümberkorraldamist IQ alusel. Youngi seisukohalt on siin tegu sotsiaalse stabiilsuse küsimusega.

Suurema osa vasakpoolseid, «töölissäutsujate kamba», kui kasutada Youngi väljendit, on ta juba niigi asetanud ajalooratta valele poolele. Kuid ta läheb kaugemale ja tahab taastada isegi eugeenika, praeguseks ennast üsna diskrediteerinud õpetuse valikulisest tõuaretusest.

Ta kujutab ette omamoodi «progressiivset eugeenikat», mis oleks «diskrimineeriv nende hüvanguks, kel pole õnne olnud». Nimelt näeks see ette (seni veel saavutamatut) embrüo intelligentsuse uuringut, mis oleks «tasuta vähese sissetulekuga keskmisest madalama IQga vanematele». See aitaks õõnestada kõigi ühiskondlike klasside muidu «paratamatut» koondumist sarnase geneetilise profiili ümber.

Eugeenika vastu

Youngi väidetele võib õige mitmeti vastu astuda. Kui alustada meritokraatiast, siis on sotsioloog Jo Littler alles hiljaaegu väitnud, et seda õigupoolest polegi olemas. Ta defineerib meritokraatia nii: «Tohutu illusioon, mis süvendab ebavõrdsust.»

Teisisõnu, meritokraatia pakub ainult ideoloogilist kattevarju plutokraatiale ehk rikaste võimule. See tähendab, et meritokraatia toimib domineeriva sotsiaalse ideaalina, mis varjab just niisugust valitsust, mis paiskas Youngi enda võimupositsioonile. Või kui lihtsamalt öelda, siis Youngi väide kognitiivse eliidi kohta kõlab õige iseäralikult nende kõrvus, kelle meelest on juba praegu jõudnud võimu juurde liiga palju rumalaid inimesi.