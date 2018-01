Raimond Kaljulaid: võitlus PBKga on parempoolsete valimiskampaania

Kaarel Tarandil on eraisikuna õigus uskuda Keskerakonna süüsse (PM 12.01), kuid ERJK juhina ei saa ta riiklikule järelevalvele läheneda selliselt, et kõigepealt otsustatakse, et Keskerakond on süüdi, siis hakatakse paragrahve ja tõendeid otsima.

Problemaatiline on ka ülejäänud argumentatsioon. «Tervele eesti rahvale ülbelt kinnast visates väidavad nad, et Tallinn ongi kakskeelne linn,» kirjutab Tarand. Keskerakond käsitleb kõiki Eestis elavaid inimesi võrdse osana eesti rahvast – olenemata sellest, milline on nende kodune keel.

Eestis elavad ligi 200 rahvuse esindajad. Tallinn pole mitte ainult kakskeelne, vaid mitmerahvuseline ja mitmekeelne pealinn.

PBK debati puhul on tegelikult olulised ainult järgmised neli küsimust.

Kas PBK on Venemaa Föderatsiooni propagandakanal? Kas PBKs reklaami- ja või eetriaja ostmine ohustab Eesti julgeolekut? Kas Tallinn peaks ostma eetriaega venekeelses telekanalis? Kas Keskerakond sai kohalikel valimistel tänu PBK-le teiste ees ebaseadusliku eelise?

Kas PBK on Venemaa Föderatsiooni propagandakanal? Jah, muidugi on. PBK edastab Venemaa riigitelevisiooni sisu. Kuid PBK-l on ka kohalik Eesti toimetus. Selle toodetud uudised on avalikus internetis ja me leiame sealt intervjuusid nii Hanno Pevkuri kui Andrus Ansipiga Reformierakonnast. Ka pärast Gruusiat ja Ukrainat. Erinevalt näiteks Sputnikust, mille sisuloomes on otsustatud mitte osaleda.

Lugematul hulgal parempoolseid poliitikuid on PBK hukka mõistnud, kuid on endiselt agaralt valmis PBK mikrofonide ja kaamerate ette astuma. Sel ajal kui PBK intervjueerib Kõlvartit, on see propagandakanal. Kui intervjueerib Ladõnskajat, siis parasjagu ei ole.

Kas PBKs reklaami- ja või eetriaja ostmine ohustab Eesti julgeolekut? Ei ohusta. On vaadatavaid Venemaa kanaleid, milles Eestil ei ole vähimatki võimalust oma sõnumit edastada. PBKsse me saame ise ka sisse. Selle võimaluse kasutamata jätmine ei oleks Eesti riigi strateegilise kommunikatsiooni seisukohast eesmärgipärane.

Kas Tallinn peaks ostma eetriaega venekeelses telekanalis? Jah, muidugi peaks.

Pole mingi saladus, et ma ei usu, et Tallinna TV projekt kunagi võiks õnnestuda. Ma pole sellesse kunagi uskunud.

Ka eestikeelsele sisule oleks targem leida edastaja mõne erakanali näol või teha TTV edasisel arendamisel koostööd erakanalitega, et vähendada koormust maksumaksja rahakotile.

Kuid see on minu isiklik seisukoht. Keskerakonna ametlik seisukoht on teine. Keskerakonna valimisprogramm ütles väga selgelt, et TTV jääb, ning nii Aas kui Kõlvart rõhutasid enne valimisi korduvalt, et nemad peavad linna senist meediapoliitikat vajalikuks ja mõistlikuks.

See oli üks valimiskampaania põhiteemasid. Tallinna opositsioonil oli võimalus meediapoliitika muutmiseks, kuid selleks oleks tulnud valimistel saada vähemalt üks koht rohkem volikogus, mis oleks käivitanud koalitsioonikõnelused.

Pärast valimisi loobus Tallinna opositsioon läbirääkimisest võimuliidu üle, lastes käest veel ühe võimaluse Tallinna meediapoliitikat mõjutada.