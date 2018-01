Tarmo Pikner: Raivode sillaidee andis avapaugu riigikogu valimistele

Ei mingit kahtlust – kui kalendrit ei viitsi vaadata, siis meediat jälgides ja sõnapaari «Saaremaa sild» kohates, on selge: järjekordsed riigikogu valimised on ukse ees ja seda sündmust ei tohi mingil juhul maha magada. Vähemalt need mitte, kes sillaregioonist Toompeale kandideerivad.

Selguse huvides mainin, et olles kunagi Saare maakonna arendusjuht, tuli siinkirjutajal tegeleda sillapea maa-ala planeeringutesse lülitamisega ja arvukate püsiühenduse uuringute tellimisega. Seetõttu ei saanud mul ei tookord olla isiklikku suhet püsiühendusega (kuna pidin esindama ühiskondlikku tellimust) ja pole seda suhet ka nüüd. Kaldun arvama, et ükskord tuleb sild niikuinii, kuid kas see «ükskord» on täna kätte jõudnud, sõltub juba riigikokku kandideerijaist (ja sinna pole siinkirjutajal asja).

Aga, kõigepealt lepiksime kokku terminoloogias. Ei ole kohane rääkida ei Saaremaa ega Muhu sillast, vaid sillale antakse nimi selle järgi, kus ta asub (või hakkab asuma). Niisiis, tegemist on Suure väina sillaga. Lisaks, jätaksin lihtsustamise huvides siin tunneli mainimata, muidu läheb see sassi peatselt valmiva (!?) Talsingi tunneliga.

Sillatalgud on alanud

On erinevus eelmistel kordadel riigikokku pürgijate sillatalgutega – kui varem avasid debati poliitikud, siis nüüd erainvestorid (üleminek ühest olekust teise on muidugi võimalik). See on suur erinevus. Läbipaistev erakapital, kui seda rakendatakse avalikes huvides, on usaldusväärne ja sellel on suur eelis võrreldes näiteks struktuurifondide rahastusega, kus tavaliselt päädivad protsessid kohtulahendites, halvimal juhul käeraudades (mõisa köie lugu teate!).

Esimene komistuskivi, kuhu Raivod – Hein ja Kütt –, kindla peale komistavad, on elukutselised suurprojektide pommitajad. Tänane Eesti on selliseid kurbi näiteid ja näitlejaid täis ning kui pommijate võimeid alahinnata, võib auklikuks tulistatud meestele vaid kaasa tunda.

Suurprojektide poliitikutele ja rahastajatele mahamüümiseks on laias laastus kaks meetodit: PowerPointi ja Exceli meetod. Esimene variant on üpris sobilik poliitikute ja rahva (valijate) üleskütmiseks. Üks ilus pilt vantsillal kihutavatest autodest räägib rohkem kui sada sõna. Rahastajaid huvitab aga eelkõige Exceli tabel, sõltumata sellest, kas raha tuleb avalikust või erasektorist.

Muidugi – PowerPointi programmi tunnevad ka keskkonnakaitsjad ja vendadel Jüssidel pole mingi probleem esitleda südantlõhestavaid pilte vastu sillaposte põrutavatest hüljestest, rääkimata vantidesse takerduvatest kühmnokkluikedest (praegu ripuvad nad Muhu väinatammi elektriliinides).

Exceli tabeliga on aga nii, et tavaliselt tehakse kaks varianti – optimistlik ja pessimistlik. Vastavalt vajadusele esitletakse üht või teist. Esmapilgul tundub, et Raivodele on kätte sattunud optimistlik Exceli tabel. Laskumata kõrgemasse matemaatikasse, tundub, et pigem on silla ehitusmaksumus alahinnatud ja reisijate arvu suurenemine ülehinnatud. Need aga määravad silla tasuvusaja, mis 10-eurose autopiletiga ei too raha 20 aastaga tagasi. Kuid – las targemad arvutavad.

Sillal on kaks otsa