Erkki Bahovski: seriaali «Sild» N. osa

Ja tegelikult ka hiidlastel. Pandagu tähele, et jutt käib tegelikult kahest sillast. Lisaks Muhu ja mandri vahelisele sillale on ettevõtjad Raivo Hein ja Raivo Kütt kõnelenud ka sillast Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Siin peab hakkama arvutama. Kahe silla ja ühe tammiga oleks Tallinnast Kärdlasse umbes 270 km, sõiduaega umbes kolm ja pool tundi. Otse ehk Tallinnast Kärdlasse umbes 155 km, kuid sinna sisse läheks ka poolteist tundi laevasõitu ja praamisabas ootamist.

Niisiis puudutaksid rajatavad sillad kõiki kolme saart. Ent ehkki Raivo Hein ja Raivo Kütt on eraettevõtjad ja teavad ise kõige paremini, mida oma rahaga peale hakata, ei ole Muhu sild siiski veel ühe kaubanduskeskuse rajamine. See võib muuta fundamentaalselt inimeste identiteeti, igapäevaharjumusi ja ka turvalisust. Võib, mitte ilmtingimata ei pea – mind panevad hämmastama sillavastased, kes räägivad kõigest kindlas kõneviisis.

Turvalisus on tõsisem, vahest kõige tõsisem küsimus silla juures. Olen kuulnud väidet, et jääteega suurenes Muhus kuritegevus. Paljud majad seisavad seal hooajaväliselt tühjalt, neid on seega hea rüüstata. Samas oleks sild ikkagi kitsas värav Muhusse, seda erinevalt jääst. Silda on võimalik kaameratega jälgida, pealegi peab silla ületamise eest tasuma – enamasti jääb sellest digitaalne jälg.