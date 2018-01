Kristina Herodes: külm on meile kasulik

Korralikult sissepakituna on keset talvepakast, madalate päikesekiirte paistel taevalikult äge olla. Ma olen ilmselt üks neist harvadest Jeti järeltulijatest, kes tõeliselt armastavad külma. Kirglik talvefänn tabatud – täpselt nii! Ei kübetki irooniat.

Tegelikult on üllatav, et põlisel põhjamaal leidub endiselt inimesi, kes miinuskraadide peale veel kulmu kergitada viitsivad. Hei, see on Eesti – meil ongi siin laiuskraadil niimoodi kombeks. Meie loodus on nii ehitatud, et vajab külma taastumisaega, ja siinkandis elavad inimesed vajavad sama. Talv ütleb: rapsi vähem ja mõtle rohkem. Samamoodi gaas põhjas nagu soojal ajal ei sobi talvel sõita. See on ohtlik nii libedaga liikluses kui ka talvisel töörindel. Kui aastaajale kohast tempot ignoreerid, saadab mõni terviserike sind peagi sundpuhkusele.

Räägitakse, et külm on süüdi selles, et kõik ümberringi aina haiged on. Ei ole! Fakt, et mõõdukas külm üksi inimesele kahju ei tee, on meditsiinis ammu tõestatud. Viirused hakkavad külge neile, kes end ise nõrgestavad: stressavad, üle pingutavad ja puhkusest viilivad. Paljud iidsed tervisetarkused ütlevad lausa, et külm on inimesele kasulik.

Külm vaigistab valu ja leevendab põletikke. Külmast on kasu ka selleks, et end paremini tunda – paras doos pakast võtab pinged maha ja tekitab õnnetunnet. Ja vähe sellest – eestlased on nii targad, töökad ja vastupidavad paljuski just tänu elule külmas kliimas. Aju töötab kuiva ja külma ilmaga kõige paremini.

Talvel sündinud lapsed magavad paremini ja on keskmisest tervemad, neil usutakse olevat ka keskmisest paremad vaimsed võimed. Inimesed on jahedas rahulikumad, mõtlevad sügavamalt ja teevad vähem tühje sõnu. Palavus seevastu vähendab töövõimet ja motivatsiooni tegutsema asuda – eks me ole kõik kogenud, kuidas kuumal päeval laiskus lihtsalt üle rullib ja kõik head algatused justkui muuseas ootele pannakse.