Ahto Lobjakas: keda kardab stratkom?

Rootsi peaminister Stefan Löfven teatas nädalavahetusel, et loob valitsuse juurde psühholoogilise kaitse ameti. Eesti on aastaid psühholoogilisest kaitsest rääkinud, kuid nähtavate tulemusteta. Eelmisel nädalal said aga asjad meilgi ametlikuma käigu kui valitsus otsustas mitmeteistkümnekordistada strateegilisele kommunikatsioonile kulutatava raha (nüüdsest 800 000 eurot aastas).