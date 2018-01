Postimees 1890. aastal: valejuttude levitaja läheb 15 päevaks trellide taha!

Paragrahv 35 rahukohtumõistjatest pääle pandavate nuhtluste seaduses ütleb, et kes vaga olekut kirikus, kabelis ehk muus palvemajas kisa ja kära tegemise ehk inetute tegude läbi rikub, sattub aresti (vangistuse) all kuni ühe kuuni ehk rahatrahvi alla saja rublani. Järgmine paragrahv määrab arresti 15 päevani ehk 50 rublani trahvi ka nendelegi, kes väljaspool kirikut kära ehk kõlbmata tegusid teevad, mille läbi jumalateenistus rikutud saab. Sellesama trahvi alla langevad ka need, kes kiriklikkude rongide või pidurongide käikusid rikuvad ehk eksitavad.