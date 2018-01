Donald Trump - stabiilse geeniuse nädal

Trumpi kaitseks võib öelda, et Wolffi allikakriitikata teos jätab eriarvamusteks omajagu ruumi. Samas ei suutnud Trump edukat vastulööki anda, pareerides väidet kehva vaimse võimekuse kohta avaldusega, et on väga stabiilne geenius.

Paar päeva hiljem teatas president, et on edukalt toimetanud Norrale F-52 hävitajad, mis on olemas ainult videomängudes.

Lisaks suutis vaba maailma juht nimetada Ladina-Ameerika ja Aafrika riike sitaaukudeks, kust USA-le pole immigrante vaja.

Trumpi jälgi ajab väidetavalt eriuurija Robert Mueller, kes tahab seoses õigusemõistmise takistamisega presidendile paar küsimust esitada. Trump arvab, et kohtumisel erilist mõtet ei ole.