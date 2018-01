Oudekki Loone: ettevõtte tulumaks tuleb taastada

Päris ausalt: praeguse valitsuse maksureform on parim, mis sellest parlamendist tulla saab. Nüüdne koosseis lihtsalt on selline «tahaksin lennata, aga mitte eriti kõrgelt» – muudame maksuprotsenti, aga süsteemi tervikuna jätame paika, kooseluseadust ei tühista, aga rakendusakte ka vastu ei võta, Venemaalt raudteevaguneid ostame, aga sanktsioonide toetamisest ei loobu, ja nii edasi.

Ükskõik kuidas parlamendimatemaatikat ei teeks ja valitsusi kokku ei paneks, tulem on ikka sama, kuna kahel selgel ideoloogilisel valikul, vasak- ja parempoolsel majanduspoliitikal, ei ole kummalgi piisavat enamust. Nii saabki parimal juhul saavutada praeguse kokkuleppe: ärme muudame maksupoliitika suurt pilti, aga aitame neid, kes selles süsteemis kõige rohkem pihta saavad.

See eesmärk on täidetud, kuigi oma hinnaga: aktsiisitõusud ning jõukama keskklassi (pensionärid või mitte) elu keerukamaks muutmine. Teiselt poolt, aktsiisitõusude järele on käe sirutanud ka eelmised valitsused, alates 2009. aastast on pea igal aastal eri aktsiise tõstetud. Reformierakonna kujundatud riigis valitsusel lihtsalt muid vahendeid napib.

Praegune maksupoliitiline lahendus saab olla ainult ajutine. Tegemist on aukude kiire kinnitraageldamisega seniks, kuni progressiivsed jõud parlamendis enamuse saavad. Tegelikult vajab Eesti maksukeskkond täielikku ümberkujundamist.

Milles asi on?

Umbes aastal 2000 otsustas Reformierakond, et Eesti maksusüsteem tuleb ehitada eelkõige kaudsetele maksudele nagu käibemaks ja aktsiisid. Meelis Atonen kaitses tookord seda süsteemi sooviga soodustada säästmist, lootusega saada lahti ümbrikupalkadest ning näiliku vabadusega: tarbimismaksude puhul olevat inimesel justkui valik, kui palju ja milliseid makse maksta.

Reformierakond vaatabki makse kui midagi, mis «karistab» ja «diskrimineerib», ning soovis luua ühiskonda, kus rikkaid «karistatakse» ja «diskrimineeritakse» võimalikult vähe. See lähenemine on moralistlik ja majanduslikult vale. Maksud on vahend, kuidas majandust juhtida, mitte moralistlik malakas vaeste karistamiseks selle eest, et nad pole veel rikkaks saanud.

Reformierakonna õigustus kaudsele maksusüsteemile – vabadus – kõlab kaunilt, kuid on pettus. See vabadus on ainult rikastel: sest neil on tegelikult vaba raha, mille üle nad otsustavad, kas tarbida, säästa või investeerida. Mida rikkam, seda rohkem vabadust. Väikese sissetulekuga inimestel kulub kõik ära elamisele: toit, eluasemekulud, sidekulud. Inimene ei saa valida, kas ta sellel kuul süüa ostab. Protsentuaalselt maksavad väiksema sissetulekuga inimesed kaudseid makse rohkem, nii käibemaksu kui ka erinevaid aktsiise.

Kuigi Jürgen Ligi ja tema toetajad armastavad kõnelda, et meie maksusüsteem olevat lihtne, on ka see ennastõigustav vale. Kaudsetele maksudele ehitatud süsteemi on keerukas jälgida, makse on palju, Eestis maksavad ettevõtjad käibemaksu, jaotatud kasumi maksu, aktsiise, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakset, mõnikord keskkonnatasusid, tollimakse ja muid makse.

Mida teha?

Tuleb hakatuseks taastada ettevõtete tulumaks klassikalisel kujul ja astmeliselt. See võimaldab teha maksuvabastusi näiteks alustavatele väikefirmadele. Põhimõte on lihtne: kui ettevõte teenib Eesti riigi investeeringuid (taristu, haridussüsteem, õigussüsteem, meditsiin, …) kasutades kasumit, siis ta peab selle eest maksma. Kui ei teeni, siis pole ju midagi võtta.

Teiseks, tuleb pidurdada igasugune kaudsete maksude tõus ning tarbimismaksud viia minimaalse võimaliku tasemeni. Kolmandaks, ka inimeste tulumaks tuleb viia lihtsale astmelisele kujule, kus erinevat maksumäära kohaldatakse umbes kolmele erinevale sissetulekuastmele, õiglane ning kergelthoomatav kõigile.

Niisugune süsteem võimaldab vähendada hoopis sotsiaalmaksu: mitte otseste maksude osakaal, vaid liiga kõrge sotsiaalmaks põhjustab ümbrikupalku ja ettevõtjate soovimatust uusi inimesi palgata. Sotsiaalvaldkonda võib rahastada ka otseste maksude tuludest – nii nagu kõiki teisi poliitilisi eesmärke, mille täitmiseks valitsuskoalitsioon rahvalt mandaadi saab.

Progresseeruvale kasumimaksule üles ehitatud süsteem võimaldab Eestil loobuda suurest osast sihtotstarbelistest maksudest, mis on praeguseks saanud meie arengu piduriks. Kui seadus kirjutab valitsusele ette, millele maksuraha kulutada, siis oleme poliitikaerisused juba eos tapnud ja ei olegi vahet, kes täpselt valimised võidab ja kas Stenbocki majas on Kallas või Ratas, käed on tal eelmisel sajandil punutud nööriga ikka seotud.

2018. aasta on õiglasem aasta kui paljud varasemad. Kuid püsivalt õiglase Eesti saavutamiseks tuleb 2019. aastal valida parlamenti need jõud, kes julgevad päriselt vastutuse võtta ning üheksakümnendatel kivisse raiutud tabudest loobuda.