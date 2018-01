Oleg Samorodni repliik: PBK asjus on vaja midagi ette võtta

Esimene tähtis asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, seisneb selles, et on olemas selge seos ühe või teise Keskerakonna liikme PBKs näitamise intensiivsuse ja sellele tegelasele valimistel antud häälte arvuga.

On olemas konkreetsed numbrid, kui palju valijate hääli said Keskerakonna esinäod – endised ja praegused – kohalikel valimistel aastatel 2013 ja 2017.

Alustan endistest PBK soosikutest.

Soosik on inimene, kelle persooni tugevalt ja hoogsalt propageeritakse ja näidatakse kolmes PBK saates – «Tere hommikust, Tallinn», «Meie pealinn» ja «Vene küsimus» –, mida Tallinna linnavalitsus ostab PBK-lt.

Edgar Savisaar: 2013. aastal – 39 979 häält ja 2017. aastal – 3611.

Olga Ivanova: 2013. aastal – 2450 häält ja 2017. aastal – 569.

Neid kahte inimest näidati aktiivselt PBK saadetes kohalike valimiste valimiskampaania ajal varem ning keda seal praktiliselt ei näidatud positiivses kontekstis mullu kohalike valimiste eel. Savisaare häälte saak vähenes rohkem kui 11 korda. Ja Olga Ivanova häälte arv kahanes rohkem kui neli korda. Siinjuures on vaja lisada, et PBKs oli organiseeritud väga jõuline kampaania nende kahe persooni vastu.

Praegused PBK soosikud.

Mihhail Kõlvart: 2013. aastal – 5307 häält ja 2017. aastal – 24 668. Kõlvart suurendas saadud häälte arvu peaaegu 5 korda.

Taavi Aas: 2013. aastal – 227 häält ja 2017. aastal – 5500. Aas korjas eelmise aasta kohalikel valimistel 24 korda rohkem hääli võrreldes aastaga 2013.

Maria Jufereva: 2013. aastal – 199 häält ja 2017. aastal – 1 407. Jufereva suurendas saadud häälte arvu rohkem kui seitse korda.

Vadim Belobrovtsev: 2013. aastal – 218 häält ja 2017 – 1397. Belobrovtsev suurendas saadud häälte arvu rohkem kui kuus korda.

Lauri Laats: 2013. aastal – 585 häält ja 2017. aastal – 1044. Laats sai peaaegu kaks korda rohkem hääli.

Jüri Ratas ei osalenud mullu kohalikel valimistel ja Raimond Kaljulaid ei kandideerinud 2013. aasta valimistel.

Mida see näitab?

See näitab, et PBK kaudu on võimalik otseselt mõjutada kohalike valimiste tulemusi Tallinnas. Olen absoluutselt kindel, et sama tendents ja seos on olemas ka riigikogu valimistel.

Mida see aga tähendab?

See tähendab, et Eesti suhtes ebasõbralikku joont ajava välisriigiga seotud telekanali kaudu on võimalik mõjutada Tallinna linnavolikogu, aga ka riigikogu koosseisu. Võõrriigi all pean silmas loomulikult Venemaad. Minu meelest on selline olukord on väga ohtlik ja lubamatu ning siinkohal on vaja midagi ette võtta.