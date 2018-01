Jaan Tammsalu: üksindusest, vanadusest ja surmast

Meenub üks vanaema, kes mulle oma lapselapse matuste eel ütles, et ta on õnnelik. Kohkusin selle peale ära, sest kuidas saab olla õnnelik keegi, kelle lapselaps on väikese poisina õnnetult surma saanud.

Ta seletas, et kui tema lapselaps oli neljane, hakanud ta vanaemale aeg-ajalt helistama ja küsima: «Vanaema, kas sul oleks vaja sellist asja nagu minu hoidmine?»

See vanaema ütles nüüd, et ta on õnnelik, et iga kord, kui ta lapselaps seda temalt küsis, oli ta vastanud, et tal oleks väga vaja sellist asja, nagu oma lapselapse hoidmine. Ta lisas, et ei suudaks endale ette kujutada, mis tunne oleks tal täna, kui ta oleks vastanud, et tal on tähtsamat teha. Tema lapselaps oli kaheksa-aastane, kui õnnetus ta siit viis.

Mulle tundub, et osa meist on jäänud üksildasteks seepärast, et neil pole kordagi olnud vaja selliseid asju nagu oma aja kinkimine neile, kes on seda kord neilt oodanud.

On muidugi ka teistsuguseid põhjuseid ja on ülekohtuselt üksildasteks jäetuid. Kuid põhjuste otsimine ei vii edasi. See võib muuta veelgi kurvemaks, tekitada süütunnet. Pigem tasuks otsida väljapääsu. Need, kes veel suudavad, võiksid otsida mõne tegevuse, mis aitab neil inimeste keskele tulla.

Kõige vähem üksildased on need, kes teevad midagi head neile, kes on üksildasemad, õnnetumad kui nemad. See, kes jääb oma mõtetes tiirutama vaid oma ego ümber, teisi süüdistama ja ennast haletsema, on nagu tugitoolis kiikuja, kes ei saa aru, miks ta eriti edasi ei liigu.

Aasta Toronto eestlaste keskel elades imestasin, kui paljud on leidnud mingi tegevuse, mis neid vähemalt kord nädalas teiste keskele toovad ja midagi tegema panevad. Regulaarsed tegevused kirikutes, maakondlikes seltsides, üliõpilasorganisatsioonides ja palju muud. Üksildus taandub, kui taipad, et oled millekski kellelegi vajalik.

Paljud kiitlevad sellega, et Eestis elavad inimesed olevat Euroopa Liidu uskmatumad. Ma ei usu seda. Paraku on aga õige see, et paljud ei kuulu kirikutesse või kuuluvad – on ristitud ja ehk isegi leeritatud, aga on selle unustanud. See võib olla üheks põhjuseks, miks meil on nii palju inimesi, kes on üksildased, ja neidki, kes ei märka midagi, mille eest olla tänulikud.

Mäletan üht dokumentaalfilmi, milles üks eesti memm rääkis sellest, kuidas ta on leiutanud erisuguseid võimalusi, et üksi talus hakkama saada. Lõpuks ta teatas, et elab üksi, aga ei ole üksi. Seletas, et tal on Jumal. See, kellel on elav suhe elava Jumalaga, ei jää üksi. Jumalatul on raskem.

Aga üksildased haiglates, vanadekodudes, pansionaatides. Need, kellele enam ei helistata, kellel külas ei käida?