Oliver Laas: kas virtuaalne sõprus on tõeline sõprus?

Virtuaalne sõprus on informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKTde) vahendusel loodud ja nende najal püsiv sõprus. Traditsiooniline sõprus on sõprus, milles osapooled ei suhtle peamiselt IKTde vahendusel. Tänu IKTde ja sotsiaalmeedia levikule on inimestel üha rohkem virtuaalseid sõpru. Kas virtuaalsed sõbrad on tõelised sõbrad? Kui jah, siis on meil nendega seoses traditsiooniliste sõpradega sarnased moraalsed kohustused ja ootused. Traditsioonilise sõbra või võhivõõra aitamise vahelise valiku puhul tundub, et meile ei tohiks pahaks panna sõbra aitamist. Kui virtuaalsed sõbrad on tõelised sõbrad, siis kehtib sama ka nende puhul.

Virtuaalse sõpruse vastu

Paljude kriitikute silmis on virtuaalne sõprus traditsioonilisest sõprusest väärtusetum või viimasele suisa kahjulik, sest asendab selle millegi pinnapealse ja ebareaalsega.

Milline on tõeline sõprus? Oleneb, kellelt küsida. Aristotelese jälgedes on filosoofid tõeliseks sõpruseks pidanud voorussõprust ehk suhet võrdväärselt vooruslike inimeste vahel, kes on sõbrad, sest nad imetlevad üksteise voorusi.[1] Aga kuidas me tõelise sõpruse ära tunneme? Tõelise sõpruse definitsiooni järgi, sest see peaks meile ütlema, millised omadused suhtel peavad olema, et seda saaks tõeliseks sõpruseks liigitada.

Virtuaalse sõpruse vastu on toodud mitmeid argumente. Näiteks on väidetud, et virtuaalne sõprus ei saa olla tõeline sõprus, sest IKTde vahendusel toimuv suhtlus on liialt ühekülgne, ebausaldusväärne ja vaene, et võimaldada tõelise sõpruse jaoks vajalikku sügavat üksteisemõistmist. Selleks defineeritakse tõeline sõprus suhtena, milles osapooled hoolivad teineteisest, kujundavad üksteise iseloomu vastastikuse suunamise ja tõlgendamise kaudu ning osalevad ühistegevustes, sest neile meeldivad nii need tegevused kui ka nende koos tegemine. Sõbra suunatud olemine seisneb selles, et me laseme sõbra huvidel ja väärtustel enda huve ja väärtusi kujundada. Näiteks me võime huvituda ooperist, sest meie sõber armastab ooperit. Sõbra poolt tõlgendatud olemine tähendab seda, et me kujundame oma minapildi osaliselt sõpradelt saadud tagasiside põhjal. Näiteks me võime hakata oma järjekindlust kasvatama, sest sõber peab meid järjekindlaks. Näost-näkku suhtlemisel ei ole meil täielikku kontrolli mulje üle, mille me teistele jätame, sest tahtmatud signaalid, nagu kehakeel või mikroväljendused,[2] annavad sõpradele aimu meie varjatud külgedest. IKTde vahendusel suheldes on meil aga täielik kontroll oma kuvandi üle, sest peamised suhtluskanalid, nagu Facebook, on ennekõike tekstipõhised, mistõttu puuduvad siin tahtmatud signaalid. Kuna see hõlbustab valetamist, siis on usaldusel raske tekkida. Seetõttu ei saa virtuaalne sõprus, erinevalt traditsioonilisest sõprusest, olla sügav ja meid kujundav tõeline sõprus.[3]

Teiseks, virtuaalne sõprus ei saa olla tõeline sõprus, sest IKTd ei võimalda intiimsuseks vajalikku privaatsust. Siin defineeritakse tõeline sõprus suhtena, milles osapooled hoolivad teineteisest ja jagavad üksteisega saladusi, sest see loob usalduse, mis muudab asjaosalised teineteisele haavatavaks.[4] Saladuste jagamiseks on vaja privaatsust, aga suhtlus sotsiaalmeedias, isegi varjatud profiilide puhul, on valdavalt avalik.