Daniel Faria: ohtlik vastukaja

Kohal olid samuti paar varasema konservatiivist peaministri Stephen Harperi valitsusse kuulunud ministrit: praegune parlamendisaadik Peter Kent, kes esindab Thornhilli, kus elab palju pärslasi, ja Peter MacKay, kes omal ajal oli Kanada välisminister ning on abielus kanadapärslasest juristi, inimõiguslase ja modelli Nazanin Afshin-Jamiga. MacKay oli kaitseminister 2012. aasta septembris, kui Ottawa katkestas Iraani sekkumist Süürias põhjenduseks tuues diplomaatilised suhted Teheraniga.

Ürituse videosalvestusel võib näha, kuidas Moridi laseb kogunenutel skandeerida farsi keeles «Surm Rouhanile». Kontrast on võimas: kanadapärslaste kogukond on kosmopoliitlik, mitmekesine, eriti Torontos ja Montrealis ennast väga hästi sisse seadnud ning heades suhetes veel suuremate välispärslaste kogukondadega Londonis ja Los Angelesis. Nad erinevad põhjalikult neist ultrakonservatiivsetest meeleavaldajatest Mashhadis, kes esimesena asusid skandeerima president Rouhani vastu.

See ei pruugi küll ehk kuigi palju tähendada Ontarios, kus praegune liberaalide valitsus võitleb püsimajäämise nimel aastaid kestnud skandaalide järel, mis on läinud maksumaksjatele maksma miljardeid dollareid ja aidanud kaasa Ontario muutumisele maailma kõige enam võlakoorma all ägavaks haldusüksuseks (ainult 14 miljoni elanikuga provintsi valitsemissektori võlg on kaks korda suurem kui Californias, kus elab aga ligi 40 miljonit inimest).

Küllap soovimatu tulemus on aga see, et nii saab teatava õigustuse Teherani narratiiv «vaenulikest agentidest» protestide taga. See võib määrata nende meeleavaldajate saatuse, kes on kinni võetud ja keda võimude sõnul võib ees oodata surmanuhtlus «riigivastase tegevuse» eest. Mis tuletaks traagiliselt meelde, milline võim ja mõju võib olla nii kaasaelamisel ja ärksusel kui ka selle puudumisel.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane