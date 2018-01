Kaarel Tarand: räägib ja näitab Kolõvan

Mida rohkem Eesti avalikkus Venemaa telekanaliga PBK tegeleb, seda selgemaks saab, et pooljuhuslikult komistasime millegi pealtnäha väikse, ent see-eest kõva peale. Järjekindlus, millega Eesti valitsust juhtiv Keskerakond kaitseb ärilist lembesuhet selle kanaliga, viitab, et erakonnale on see strateegiline punane joon, millelt taanduda ei tohi, sest «seljataga on Moskva». PBK on nagu sibul, mida tuleb kihiti uurida, et jõuda probleemi tuumani.

PBKst saadete ostmine venekeelsete immigrantide informeerimiseks kerkis algselt julgeolekuteemana ja küllap ta on sedagi, kuid nagu ikka, kipub iga maa julgeolekukogukond hirmude-muredega liialdama, sest see toob analüütikule või leivale.

PBK Moskvast juhitud operatsioonina on ajaga hääbuv nähtus, nagu televisioongi, ja Eesti iseseisvust karvavõrragi ei kõiguta. Faktid räägivad siin selget keelt. 2010. aastal moodustas PBK osa kogu televaatamisest Eestis 12%, sellest on jäänud alles napilt 5%. Üle poole auditooriumist on seitsme aastaga kadunud hoolimata asjaolust, et lame ja infovaene TV-meelelahutus on eakamate ja vähem haritud inimeste esimene eelistus meediatarbimises ning vene vähemuse demograafiline nägu on just selline. Kui kanal majanduspõhjustel ei kao, sureb ta koos oma auditooriumiga välja hiljemalt 20 aasta jooksul, olles ammu enne seda täiesti marginaalne. Surijale avalikest vahenditest rahasüstide tegemine siin ei aita.

Järgmises probleemikihis ongi küsimus, miks sellisest kanalist saateid üldse tellida, nagu seda juba aastaid teeb Tallinna üheparteiline linnavõim. «Meie meediaoperatsioonina», nagu uhkelt ütleb linnapea Taavi Aas. Kas selleks on mõistlik majanduslik ja õiguslik alus? Kindlasti mitte. Keskerakondlaste kõrval on ka minister Ossinovski seletanud, et pole teist viisi ühe olulise elanikkonna grupini jõudmiseks, kui just PBK kui venekeelne väliskanal.

Nagu igaüks teab, oli inimeste massiliseks informeerimiseks rohkesti võimalusi ka enne televisiooni leiutamist. Seega pole TV üldiselt ja PBK kasutamine sealhulgas kuidagi alternatiivitu. Iga poliitik oskab infot hästi levitada näiteks ukselt uksele käies ja poes ostjaid tülitades, rääkimata siis infokirjadest, masspostitusest, ajalehtedest, raadiost, uuest meediast, kohtumistest töökollektiividega jne. On raamatukogud ja arvutikursused, mille toel infovaeseid aidata.

Tallinna linnavõim pole esitanud ühtki tõendit selle kohta, et oleks majanduslikult võrrelnud kõiki «infosulus» viibivate õnnetute umbkeelsete venelaste (kuidas nende hulk üldse on tuvastatud?) teavitamise võimalusi. Aga selletagi on teada, et televisioon on kalleim ja ebatäpseim reklaami- ja infokanal.

Tallinna linnavõimu teavitamiskohustus ja -õigus ei saa kuidagi ületada linna piire. Suure tõenäosusega asub oluline osa Tallinna maksumaksjatele pool miljonit eurot aastas maksvaid saateid PBKs vaatavast auditooriumist Ida-Virumaal ja mujal Tallinnast eemal. Kui neid peetakse vajalikuks Tallinna infoga tasuta kostitada, siis miks see sama õilis printsiip ei laiene ühistranspordile (küllap ühele neist laieneks, kui saaks eraldi teha eesti- ja venekeelse ühistranspordi)?

Oma vastutuse ja õiguste piire tajuv tellija sel viisil pillavalt ei toimiks, nagu Tallinn PBKga. Tallinna võimul on aga demokraatia algkursus läbimata ja ta saab valimistulemusest aru kui enamuse õigusest meelevallaks, nagu seda keskerakondlikud linnajuhid PBKga ja nn linnameediaga seoses korduvalt on selgitanud – viimati Raimond Kaljulaid ETV kärajasaates «Suud puhtaks». Ja mitte ainult, tervele eesti rahvale ülbelt kinnast visates väidavad nad, et Tallinn ongi kakskeelne linn. Mis muud see on, kui demokraatlikku õigusriiki täiesti sobimatu õiguslik nihilism?