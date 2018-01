Vladimir Sazonov: Mugabe ajastu lõpp – milline võib olla Zimbabwe tulevik?

See tegu ei meeldinud paljudele. 14. novembril hõivasid sõjaväeüksused olulisemad riigi maanteed. 15. novembril panid sõjaväelased diktaatori koduaresti ja 18. novembril toimusid riigis massilised protestid Mugabe režiimi vastu ning järgmisel päeval kutsus Zimbabwet valitsev ZANU-PF partei Mugabet üles minema erru, kuid ta loobus, soovides jätkata riigijuhina.

Kolm päeva hiljem teatas Mugabe siiski, et loobub võimust, kuid alles pärast seda, kui Zimbabwe parlamendis alustati juba tagandamise otsuse arutamist.

*Mugabe pärand ja Zimbabwe tulevik

Vastuolulise ja hullumeelse, julma diktaatori ajastu on lõppenud, jättes Zimbabwe ajalukku kustumatu jälje ja täiesti laastatud majanduse. Riigis valitseb tohutu korruptsioon, kuritegevus, vaesus, epideemiad, hüperinflatsioon. Nälg, aids ja muud haigused on hävitanud arvestatava osa elanikkonnast. Riigist on lahkunud miljoneid inimesi, suur osa elanikkonnast on siiani töötu, sajad tuhanded on kodutud ning nälga suremas. Mugabe ja tema lähikondlaste viljeletud rassism ja ksenofoobia (eriti valgete vastu) on veelgi süvendanud ebastabiilsust selles Aafrika riigis.

Mugabe epohhi ühe tulemusena on Zimbabwe riigi majandus hävitatud, riigist on saanud korruptsiooni ja inimõiguste rikkumise kants, kriminaalvõrgustike paradiis. Mugabe sise- ja välispoliitika tõttu on Zimbabwe inimeste oodatav eluiga üks lühemaid maailmas. Zimbabwe on maailma üks vaesemaid riike hoolimata sellest, et Zimbabwes on kulda, rauda, kivisütt, niklit, plaatina, hõbedat ja teemante, mida kõike ka kaevandatakse. Järgmiseks Zimbabwe tüürimeheks on hetkeseisuga saanud «võrdlemisi noor» 75-aastane endine asepresident Emmerson Mnangagwa hüüdnimega Krokodill, kes 24. novembril sai riigi presidendiks. Ta on lubanud riigi demokratiseerimist.

Zimbabwes elab üle 16 miljoni inimese ja kuigi elanikkond on valdavalt kristlik (mõningatel andmetel ca 85% elanikkonnast) ning moslemeid on vaid ligi 1%. Samas on ka teisi andmeid, et hetkeseisul on moslemeid palju rohkem – ligi 1,2 miljonit. Zimbabwesse tuli islam koos araabia kaupmeestega veel keskajal, koloniaalajastul leidis aset uus moslemite sisserändelaine. Zimbabwe ülikooli religiooni uuringute osakonna lektor Agnes Chiwara leiab, et islam meelitab aina rohkem inimesi, eriti noori, mitmel põhjusel, nagu näiteks abiraha ja stipendiumid, mida pakuvad moslemiriikide esindajad Zimbabwes. Tema sõnu võivad tegutsevad islamistlikud terrorigrupid, nagu Nigeerias Boko Haram, siiski peletada mõningaid inimesi astuma islamisse.

Juba varemgi on Harares kardetud, et osa Zimbabwe elanikkonnast võib siiski sattuda usuäärmuslaste mõjutatavasse riskigruppi, sest Aafrikas on palju islamiäärmuslikke liikumisi, millel on tihedad sidemed ISISe, Boko Harami või Al-Qaedaga. Kuigi Lõuna-Aafrika riigid on valdavalt kristlikud, on mõnes Zimbabwe naaberriigis islamiusulisi siiski palju rohkem kui Zimbabwes endas – nt Mosambiigis on neid koguni 17,8% elanikkonnast. Tansaanias, millel küll ei ole piire Zimbabwega, on üle 30% elanikkonnast moslemid. Zimbabwes on olnud hirme islamiäärmusluse ees juba aastaid.

Väidetavalt on äärmuslikud islamistid rääkinud, et just araabia kaupmehed mängisid keskajal pearolli Suure Zimbabwe loomises, mis eksisteeris 11.–15. sajandini. Igal juhul keelas Zimbabwe valitsus islami radikalismi kasvu hirmus veel 1992. aastal moslemite avaliku palvetamise. Mošeed on Zimbabwes olemas kõikides suuremates linnades ja neid finantseerib Africa Muslims Agency, kes omakorda saab rahastust Kuveidist.