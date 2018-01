Mark Lorch: vandenõuteooriad – miks need uskumused tekivad ja kuidas neid kummutada?

Võtkem näiteks see numbrijada:

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

Kas näete selles mustrit? Vägagi võimalik – ja Te pole ainus. Kiire Twitteri küsitlus (mis jäljendab tunduvalt põhjalikumat uuringut) täheldas, et 56 protsenti küsitletuist nõustub Teiega – kuigi selle jada koostasin ma ise, lihtsalt münti loopides.

Hey twitter mind, I need your help.

Can you see a pattern here?



0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1



If so what is it? — Prof Mark Lorch (@Mark_Lorch) August 15, 2017

Paistab, et meie vajadus struktuuri järele ja mustrite tuvastamise oskus võivad osutuda üleliia aktiivseteks, põhjustades lausa kalduvust märgata mustreid – näiteks tähtkujusid, koerakujulisi pilvi ja autismi põhjustavaid vaktsiine – ka seal, kus neid tegelikult polegi.

Kas näete sama mida minagi? | FOTO: prapann/Shutterstock

Tõenäoliselt oli mustrite märkamise võime meie esivanemate jaoks kasulik ellujäämisoskus – parem ekslikult tõlgendada märke kiskja kohalolust, kui mõnd väga suurt näljast kiisut üldse tähele panemata jätta. Ent sellesama soodumusega meie teaberikkasse maailma sulpsatades näeme juba kõikjal olematuid seoseid põhjuse ja tagajärje vahel – vandenõuteooriaid.

Kaaskondlik surve

Veel üks põhjus meie vandenõuteooriatesse uskumise tungile on see, et «sotsiaalsete loomadena» on meie ühiskondlik seisus (evolutsiooniliselt seisukohalt) palju olulisem kui tõde ise. Sestap võrdleme pidevalt oma tegevusi ja uskumusi enda kaaskondlaste omadega ning seejärel mugandame neid omavahel klappima. See tähendab, et kui meie sotsiaalne grupp millessegi usub, siis suurema tõenäosusega järgime pigem «oma karja» vaateid.

Taolist sotsiaalse mõju toimet käitumisele demonstreeris 1969. aastal kenasti tänavanurga eksperiment, mille viis koos kolleegidega läbi Ameerika sotsiaalpsühholoog Stanley Milgram (rohkem tuntud oma uuringute poolest autoriteetidele kuuletumisest). Seda lihtsat (ja lõbusat) eksperimenti saate kergesti ka ise korrata. Minge lihtsalt mõnda rahvarikkasse tänavanurka ja jõllitage 60 sekundit taeva poole.

Üsna tõenäoliselt peatuvad vaid väga vähesed inimesed uudistamaks, mida te õieti vaatate – Milgram tuvastas oma uuringus, et ülesvahtijaga liitus umbkaudu neli protsenti möödakäijatest. Kutsuge nüüd mõned sõbrad oma kõrgussekanduvas vaatluses kaasa lööma. Mida suuremaks grupp kasvab, seda rohkem rahvast peatub ja hakkab samuti taevast takseerima. Kui ülesvahtijate grupp on paisunud 15-liikmeliseks, peatub juba tubli 40 protsenti möödakäijatest ja ajab koos teiega kõrgusse kiigates kaela õieli. Ilmselt olete ka ise seda efekti kogenud mõnel turuplatsil, adudes tungi liikuda juba rahva poolt ümbritsetud leti poole.

Mida te õieti vaatate? | FOTO: Scanpix

See põhimõte kehtib sama jõuliselt ka ideede kohta. Mida rohkem inimesi mingit teabekildu usub, seda enam kaldume toda teavet tõeks pidama. Ja seega, kui oleme oma sotsiaalse grupi kaudu mingile ideele üleliia allutatud, siis kinnistub see meie maailmavaatesse. Lühidalt: sotsiaalne tõestus on hulga tõhusam veenmistehnika kui puhtalt asitõenditel põhinev tõestus, mistõttu ongi taoline tõestus reklaaminduses nõnda menukas («80 protsenti emadest nõustub»).

Sotsiaalne tõestus on pelgalt üks paljudest loogilistest eksijäreldustest, mis panevad meid lisaks ka asitõendeid eirama. Sellega seostuv probleem on meie igikestev kinnituskalduvus, ehk et inimesed kipuvad välja otsima ja uskuma andmeid, mis toetavad nende vaateid – ning kõrvale jätma neid, mis ei toeta. See häda kimbutab meid kõiki. Meenutage kasvõi viimati jälgitud raadio- või teledebatti. Kui veenvaks pidasite iseenda vaadetele vastukäivat argumenti võrreldes sellega, mis nendega klappis?