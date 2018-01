Henry Auväärt: töötajate õnne valem on vähem tööd tegev juht

Pisikesel Eesti tööturul tuleb sellest järeldada, et rahvusvahelise talendi meelitamine on tunduvalt keerukam, kui arvame. Ainult ilusti kujundatud rahnudest ja siilidest ei piisa. Piiri taga ei oota kümneid tuhandeid talente, seljas vaid matkakott, et minna avastama põhjamaid. Kui need muinasjutulised tegelased oleksid olemas, viiks teekond neid Skandinaaviasse. Nimelt edestavad nii Soome, Rootsi kui ka Norra Eestit maailma ihaldusväärseimate sihtriikide edetabelis, mis loodi enam kui 200 000 tööotsija küsitlemisel 168 riigist. Eesti hoiab ihaldusväärsete sihtriikide edetabelis tagasihoidlikku 68. positsiooni, edestades sealjuures (veel) Lätit ja Leedut.

Järelikult sõltub Eesti majanduskasvu tempo hoidmine meist endist. Inimestest, kes ka täna kümneid tunde nädalas selle nimel tööd teevad. Hea tempo hoidmiseks tuleb aga leida võimalusi produktiivsust tõsta. On selge, et vajame rohkem lisandväärtust tootvaid töökohti ja väga head ümberõpet, et anda meie enda inimestele võimalusi liikuda parematele töökohtadele.

Kuidas vähendada rahulolematust?

Me veedame märkimisväärse osa oma elust ­tööl olles – paljud 40 tundi nädalas ehk umbes kolmandiku oma ajast. Kahjuks näitas 2017. aastal korraldatud uuring, et 2/3 töötajatest ei ole juhtimiskvaliteediga rahul. Iga kolmas on parema juhi nimel nõus leppima isegi madalama palgaga. Ja seda olukorras, kus kõigest 38 protsenti töötajatest saavad väita, et nad on oma tänase töötasuga rahul. Väheneva tööjõuga riigis ei ole niivõrd kõrge juhtimisega ja palgaga rahulolematus aktsepteeritav.

Rahulolematuse vähendamise lahendust ei tohiks otsida ega oodata kiirest palgakasvust. Ühelt poolt ei suuda Eesti tööandjad kiires palgakasvu tempos kaua vastu pidada ja teiselt poolt vähendab palgakasv rahulolematust vaid piirini, kus meie toimetulekuvajadus on kaetud. Sealt edasi algab aga motivatsioon ja tööga haaratus ehk teadmine, et meie tööl on eesmärk, mõju ja see teeb meid õnnelikuks. Pealegi, miks peaksid meie inimesed pisut kõrgema tasu eest jätkuvalt tegema igavat tööd ebameeldiva juhi alluvuses? Peame jätkama töötamist selle nimel, et Eesti inimesed saaksid liikuda motiveerivamatele töökohtadele. Loomulikult on antud töökohad ka paremini tasustatud, kuna pakuvad tööandjale suuremat väärtust.

Töötajad jätavad maha juhi, mitte ettevõtte

Hiljuti korraldatud uuringust, millesse andis panuse enam kui 10 000 töövõtjat, selgus, et enam kui iga neljas Eesti töötaja plaanib lähiajal paremat tööd otsida.

Lihtne on oletada ja teha viga, et iga neljas töötaja on kiire majanduskasvu tulemusel muutunud niivõrd ambitsioonikaks ja noored nii ebalojaalseks, et sagivad tööturul püsimatult ringi. Suur osa neist ei lahku üldsegi mitte halva töö tõttu. Töötajad jätavad maha juhi, mitte ettevõtte.

Valdav osa parema töökoha otsingutest ja tööpakkumiste sirvimisest toimub töötundidel kella kaheksast viieni. Seega tehakse lõplik otsus uue töökoha jahile asumisest tööajal. Järelikult peitub tööl tegur, mis paneb veerandi eestimaalastest paremat tööd otsima.

Juht, kes ei kuula ega mõista oma töötajaid, saab lihtsasti muuta tööõhkkonna talumatult pingeliseks. 40 tundi nädalas ebamugavas ja pingelises keskkonnas olemine mõjub nii tervisele kui saab ka tõuketeguriks uuele töökohale liikumisel. Elu on lihtsalt liiga lühike, et veeta sellest pool pidevas stressis ja ebameeldivas keskkonnas olles.