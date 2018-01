Artemi Troitski ettevaade: mis ootab tänavu Venemaad?

4. Välispoliitiline avantürism. 2014. aastast peale käitub Venemaa nagu jultunud tänavapoiss, terroriseerides elus edasi jõudnud korralikke inimesi. Lisaks kahtlase väärtusega ebapopulaarsele operatsioonile Süürias on Kreml käivitanud häkkerite, trollide, robotvõrkude ja muu jälkuse toel lääne vastu suunatud võimsa kübersõja. Eesmärk on mõjutada varjatult Atlandi allianssi kuuluvate vaenlaste välis- ja isegi sisepoliitikat. Ootamatud rünnakud tõid küll edu (Brexit, Trump), aga küberputinoidid ei osanud ometi oma jälgi täielikult peita ning nüüd on neid tabanud vastureaktsioon. Ja ega see Trump ka nii kergesti juhitav ei ole.

5. Lääs näitab hambaid. Andestamatult palju aastaid pidi raisku minema, enne kui esimese maailma riikide juhid mõistsid viimaks üht õige lihtsat, lausa silmatorkavat tõde: Putinit ja tema lähikonda ei tohi mingil juhul uskuda, sest, nagu ütleb levinud vene vanasõna, nad valetavad iga hingetõmbega.

Sanktsioonide maht aina suureneb, mustad nimekirjad pikenevad, Venemaa režǐimi alandavaid samme – alates oligarhide vahistamisest ja lõpetades rahvuskoondise kõrvaldamisega olümpiamängudelt – võetakse ette järjest sagedamini. Ja siin ei ole asi mitte patoloogilises russofoobias, nagu Venemaal tavatsetakse arvata, vaid täiesti mõistetavas soovis anda kasvatamatule Venemaale õpetust ja panna ta paika. Kreml vastab sellele nördimuse, solvumise ja faktide eitamisega.

Suurem osa neist sündmustest oli ette näha. Erandiks olid Kremli võrgubanditism (mille vormid ja haare vajavad veel selgitamist ja vastusammud astumist) ning, mis peamine, äkitselt välja ilmunud mässumeelne noorsugu – strateegilisest vaatenurgast on viimane vaieldamatult 2017. aasta ilminguist olulisim. Milline tuleb «banketi jätk»?

Ma usun, et eesseisev aasta on veel vähem ennustatav olukorra, eelkõige just majandusliku olukorra üldise ebakindluse süvenemise tõttu. Aga mõningaid tähtsaid sündmusi võib siiski juba praegu ette näha.

1. Valimised. Värske kandidaat Vladimir Putin võidab ilma vaevata märtsikuised presidendivalimised, kogudes nii umbes 70 protsenti häältest. Isegi märkimisväärse «karussellita» saavad Zjuganov ja Žirinovski 8–10 protsenti ning Mironov, Sobtšak ja Javlinski 2–3 protsenti häältest. Navalnõid loomulikult valimistele ei lubata, mistõttu suurlinnades paljud boikotivad valimisi ega lähe üldse jaoskonda või sodivad sedelid midagi vähem või rohkem vaimukat täis. Ametisse pühitsemiseni välja peetakse protestiaktsioone, millega kaasnevad massilised kinnipidamised.

2. Valitsus. Peagi pärast (aga pole ka välistatud, et otse enne) valimisi toimub midagi, mida on juba ammu oodatud: Medvedev saadetakse erru. Tähtis on see, kes tema asemele pannakse. Variandid: liberaal-tehnokraatlik (Kudrin, Nabiullina), mobiliseeriv-patriootlik (mõni jõuametkondade esindaja, Glazjev, Rogozin), neutraalne (kes iganes). Ma ise kaldun kolmanda, «otsustusvõimetu» variandi poole.

3. Jalgpalli MM. Kõige õnnetumad maailmameistrivõistlused, sest neid pole kellelegi tarvis. Venemaa juhtkonnal pole sealt midagi püüda: mainet pärast dopinguskandaali enam puhtaks ei pese, meeskond esineb usutavasti keskpäraselt, kulud on metsikud. Lihtrahvale on MM ainult üks suur peavalu ilma vähimagi hüvituseta. Kui välismaised fanaatikud üldse kohale tulevad, siis on neid vähe ja nad pelgavad kõike. Annaks jumal, et ei puhkeks kaklusi, rassismi- ja šovinismipuhanguid… Muide, ei ole lõplikult välistatud, et MM korraldatakse ikkagi sootuks kuskil mujal.