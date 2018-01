Mihkel Mutt: tagasi tulevikku

President rõhutab noorte tähtsust. Noori õhutatakse kirjutama oma visioonidest seoses Eesti Vabariigiga. Jaak Allik kirjutas Õhtulehes, et need noored (spontaansel tantsupeol vabadusplatsil) «ei lase endale pähe astuda» (mida tõlgendasin tema lootusena, et noored ei kuula EKREt, vaid moodustavad tulevikus sotside tulubaasi).

Ühiskonna eduka toimimise alus on tasakaal selle erinevate gruppide (rahvus, sugu, vanust, religoon jne) huvide vahel. Teatud puhkudel seda eiratakse nn positiivse diskrimineerimisena. Eesti on praegu nii noortelembene nagu vist ei kunagi varem oma ajaloos. Praegused võimalused tunduvad isegi keskealistele uskumatud võrreldes nende endi omadega. Tule ainult, palun, tee, avalda, lavasta! Selle üheks näiteks on Müürilehe (ML) toomine riigi rahakoti peale (oma tüübilt võiks ML olla ju kunagiste käsikirjaliste almanahhide analoog.)

Vähemasti kultuurimaailmas on tänapäeval vanus kõige olulisem diskrimineerija. Teatud piirist alates sind enam ei eksisteeri (näiteks mitmesuguste üleeuroopaliste stipendiumide ja konkursside jaoks). Tõsi, igas teatris peetakse mõnda kogenud näitlejat (dramaturgias on ju eitesid-taatisid, keda ka vaja mängida) ja enamikus toimetustes on palgal mõni eakas ajakirjanik, ront-talisman, et jääks mulje «laiapõhjalisusest» (vahel on just need rondid kõige ennastunustavamad noortele pugejad).

Eesti ei ole siin loomulikult üksi, nõnda on ka vananeva Euroopaga. Säärane noortepromo oleks kujutletamatu mõnes Aafrika või Lähis-Ida maas, kus elanikest kaks kolmandikku on alla kolmekümne. Eestis lisandub rahvusliku lahustumise oht ja hirm, et ilma meelitamiseta läheks noored siit kiiremini ei-tea-kuhu. Aeg näitab, kas stiimulid töötavad, ja mis suunas. Näiteks mainitud spontaanne tantsupidu Vabaduse platsil demonstreeris kindlasti pealehakkamist, aga see ei pruugi üldse kanaliseeruda «vanade» riigiprojekti jätkumisse, vaid võib vabalt olla jõudemonstratsioon, et «asi üle võtta». Et selleks on mõnel pool soovi, pole mingit kahtlust.

Kui korraks laiemat ideelist fooni vaadata, siis üks Tammsaare mõte pole ajaproovile vastu pidanud. Pean silmas neid paari kuulsat kohta, kus Indrek tunneb, et selleks hetkeks, kui tema kuhugi kohale jõudis, olid seal paremad ajad juba möödas. Neid sõnu on meilgi korratud ja oleme uskunud, et tegemist on universaalse tundega, millel põhinevad müüdid kuldajastutest jne. Valusa kaduviku tunde eelduseks on aga tugev ajalooline mälu, väärtuste püsimine ja enam-vähem stabiilne areng. Ülikiirenevas maailmas nagu meie oma ei saa seda tunnet enam tekkida.

Vanad võivad ohkida, millises pealiskaudses ning kõledas tulevikus tuleb noortel elada. Hea maailm on kadumas! Ent piisab esimesele tänaval vastu tulevale noortesalgale näkku vaatamisest, et aru saada: nad peavad endastmõistetavaks, et just nendega see hea maailm tulebki.

Alati kui loen mõnda kolleegi kirjutist, kus otse või kaude tehakse noortele etteheiteid, kujutlen, mis tunnet see neis tekitab. Ilmselt isegi mitte alati trotsi. Pigem minnakse hurjutajast, tänitajast, virisejast rutakalt, vahel ka kaastundliku üleolekuga lihtsalt mööda. Siingi on toimunud nihe. Noorus pole enam kättemaks, nagu arvas Ibsen, vaid kolimine vaimselt teisele planeedile. Hurjutajaga ei astuta isegi nime poolest dialoogi.